Tigrilla fue rescatada en Medellín: presenta deshidratación, anemia y posibles secuelas de cautiverio

Un nuevo caso de presunto maltrato animal ha generado gran consternación en Medellín ya que las autoridades rescataron a una tigrilla lanuda que hoy se debate entre la vida y la muerte al presentar un serio cuadro de salud.

Según las autoridades, se sospecha que el ejemplar haya sido abandonado en la zona boscosa tras haber sido sometida a cautiverio. Ante esto, las autoridades hicieron un importante llamado a denunciar los casos de tenencia ilegal de fauna silvestre.

Tigrilla rescatada en Medellín

Las desgarradoras imágenes dejan ver a la tigrilla en condiciones deplorables ya que no lograba sostenerse por sus propios medios debido a la condición en la que se encontraba. Identificada como una hembra adulta, de la especie tigrillo lanudo, fue encontrada por ciudadanos en un sendero del cerro de las Tres Cruces, en Medellín, y su estado alertó a las autoridades.

“Está siendo atendida. Sin embargo, su pronóstico es reservado y trabajamos para cuidarla y poder salvar su vida”, indicó Paula Palacio, directora del área Metropolitana en Medellín.

La ejemplar presenta deshidratación severa, anemia, pulgas en su pelaje y un compromiso sistémico que pudo ser la causa de un paro cardiorrespiratorio justo en el momento de su ingreso al centro especialista.

Así mismo, los expertos sospechan que el animal fue víctima de tráfico ilegal de fauna silvestre al presentar síntomas de cautiverio por lo que una de las hipótesis que las autoridades manejan es que pudo haber sido abandonada.

“No son animales de compañía, no son mascotas. Ellos necesitan estar en libertad en su hábitat y en las mejores condiciones” manifestó Marcela Ruíz, secretaria de Medio Ambiente en Medellín.

Penas contra el tráfico de fauna silvestre en Colombia

Según la ley 2111 de 2021, el que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de 60 a 135 meses y multa de 300 hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.