"Todo es falso": el congresista David Racero se pronunció ante las denuncias por los audios filtrados

Una nueva polémica envuelve al representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero, debido a unos audios que se filtraron con relación a las condiciones laborales que habría ofrecido para una persona en un establecimiento comercial que sería de su propiedad.

Lo que se reveló en la revista Cambio, es que Racero habría ofrecido un sueldo de un millón de pesos, sin las prestaciones legales correspondientes. Esto se da en medio de la discusión de la reforma laboral y la consulta popular en el Congreso, proyectos que ha defendido.

El pago es de un millón mensual, no tiene prestaciones, no tiene nada, 1 millón y si toca decirle que es tiempo completo de 7:00 a.m. 8:00 p.m., ellos saben.