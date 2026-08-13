Fútbol colombiano cambiaría de formato: Dimayor recurriría a la FIFA por causa de fuerza mayor

El Fútbol Profesional Colombiano (FPC)podría tener un cambio importante en su formato durante el segundo semestre de 2026.

Los aplazamientos provocados por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto comenzaron a generar problemas en el calendario y la Dimayor ya estudia alternativas para completar las competencias dentro de los tiempos establecidos.

En las últimas horas, la entidad confirmó que la fecha 5, que debía comenzar este viernes 14 de agosto, también fue aplazada. El regreso de las competencias está previsto inicialmente para el miércoles 19 de agosto, siempre que los estadios y ciudades involucradas tengan las condiciones de seguridad necesarias.

Dimayor estudia cambiar el formato del fútbol colombiano

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, explicó en Win Sports que uno de los principales problemas será encontrar fechas disponibles para disputar los encuentros pendientes.

Inicialmente, el calendario contemplaba terminar las competencias el 13 de diciembre, aunque también se analiza la posibilidad de extender la temporada hasta finales de ese mes.

Sin embargo, una de las alternativas que más llama la atención sería modificar directamente el sistema de competencia de la Liga.

“Podemos invocar en la FIFA 'Fuerza Mayor' para un posible cambio de formato en el FPC. Se nos ocurre no tener cuadrangulares y sí 'play-offs'”, aseguró Zuluaga.

Esto significaría que la tradicional fase de cuadrangulares semifinales podría desaparecer excepcionalmente y ser reemplazada por eliminatorias directas, una fórmula que permitiría reducir el número de partidos necesarios para definir al campeón.

Copa BetPlay también podría tener modificaciones

Los cambios no afectarían únicamente a la Liga. La Copa BetPlay también podría sufrir ajustes para aliviar un calendario que quedó apretado tras la emergencia.

Una de las posibilidades estudiadas es disputar algunas fases de la Copa a partido único, eliminando las series de ida y vuelta. De esta manera se liberarían fechas para cumplir con los compromisos pendientes.

Por ahora, ninguna modificación está aprobada. La propuesta deberá ser analizada por los clubes en una próxima asamblea, mientras la Dimayor estudia las alternativas reglamentarias.

Así las cosas, el fútbol colombiano se prepara para regresar el 19 de agosto, pero podría hacerlo con un panorama diferente al previsto inicialmente y con cambios importantes en la manera de definir los campeonatos de 2026.