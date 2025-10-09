CANAL RCN
Colombia Video

Toma forma la gran convención de la oposición con miras a las elecciones de 2026

Dos partidos fuertes se reunirán para hablar sobre lo que vendrá el otro año.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
08:56 p. m.
La gran convención de la oposición está siendo casi que oficialmente la alianza legislativa de Cambio Radical y Centro Democrático.

El encuentro programático, como lo han llamado, será el próximo 24 de septiembre. Se encontrarán en el Hotel Tequendama las bancadas de Cámara y Senado de estos partidos.

¿Se vendrá el reencuentro de Uribe con Vargas Lleras?

Se sentarán posiciones sobre la crisis energética, la crisis fiscal y varios proyectos importantes que están en trámite en el Congreso, como lo son la reforma tributaria, reforma a la salud y la ley de sometimiento.

El plato principal del encuentro serán las elecciones de 2026. Esta será la primera de varias cumbres para trazar un camino a las legislativas y a las presidenciales. Los congresistas esperan ver una foto del expresidente Álvaro Uribe con Germán Vargas Lleras. ¿Se dará?

Distanciamiento entre Uribe y el gobernador de Antioquia

Mientras estas alianzas empiezan a tejerse, hay otras fracturas profundas en esos mismos partidos. Se trata del distanciamiento del expresidente Uribe y el gobernador Andrés Julián Rendón.

Esta quedó en evidencia en la votación del referendo de autonomía fiscal. La iniciativa era promovida por el gobernador y se hundió porque faltaron dos votos del Centro Democrático, su partido: los de María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.

Aunque cada una tiene su razón propia, lo cierto es que el mismo expresidente solicitó no apoyar el proyecto por, según se sabe, inconveniencia fiscal. Se cree que vienen alejándose desde la campaña, cuando Uribe era más cercano a Luis Fernando Suárez.

Después tuvieron otro pulso cuando la gobernación propuso la tasa de seguridad en Antioquia. Uribe le pidió a la bancada en la asamblea no votarla. Al final, esa puja la ganó el gobernador, por lo que esta vez será el tercer round.

El gobernador Rendón es hoy el mandatario más importante del Centro Democrático y gobierna con las tesis del expresidente. Aunque le ha pedido reunirse, Uribe no lo ha recibido.

