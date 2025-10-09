Centro Democrático incluirá a Álvaro Uribe en su lista cerrada al Senado

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, informó que el expresidente Álvaro Uribe será incluido en la lista cerrada al Senado.

La lista estará conformada por 25 aspirantes y el exmandatario será el último del listado. Cabe mencionar que Uribe ya había senador, siendo la ocasión más reciente el periodo de 2014 a 2020.

“Si los temas judiciales se lo permiten, Álvaro Uribe será el número 25 en la lista. Ese es el único que tenemos fijo”, declaró Vallejo, indicando que fue el propio expresidente quien propuso hacer parte de la lista.

Con respecto al resto de aspirantes, el director indicó que se tendrán en cuenta varios aspectos, tales como la formación académica, reputación, honorabilidad, la capacidad de representación regional y su identificación con los principios del partido.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …