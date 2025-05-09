Atención: ordenan pruebas de ADN a todos los trabajadores del colegio de Valeria Afanador

El caso de Valeria Afanador sigue bajo exhaustiva investigación.

Recordemos que la menor fue encontrada sin vida en un área cercana a su colegio, lo que ha generado una serie de actuaciones judiciales y forenses orientadas a esclarecer lo ocurrido.

Ordenan pruebas de ADN a trabajadores del colegio de Valeria Afanador

Una de las medidas que ahora adoptarán las autoridades es la práctica de pruebas de ADN a todo el personal que labora en la institución educativa, con el fin de determinar si en la escena del crimen estuvo presente un tercero.

De acuerdo con la información oficial, Medicina Legal adelanta la recolección de muestras biológicas en distintas zonas del cuerpo de la víctima, con el fin de esclarecer los hechos, pues permitiría establecer si existieron rastros genéticos de otra persona en el lugar del hallazgo.

Las autoridades confirmaron que también se están recopilando pruebas en el colegio, con un levantamiento detallado del sitio donde fue encontrada Valeria.

Revisarán más cámaras de seguridad para saber qué pasó con Valeria Afanador

A este trabajo técnico se suman la revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios de quienes pudieron haber presenciado movimientos sospechosos en los alrededores.

Por el momento, la hipótesis de la participación de un tercero se mantiene abierta, y los resultados de los análisis biológicos se convierten en una pieza fundamental para avanzar en la investigación.