VIDEO | Universitarios agredieron brutalmente a un agente de tránsito en Bucaramanga: ¿qué pasó?

Autoridades confirmaron que los atacantes serían estudiantes universitarios.

septiembre 05 de 2025
10:52 a. m.
En Bucaramanga, un video registró un violento ataque contra un agente de tránsito.

El hecho sucedió en medio de un procedimiento para recuperar el espacio público, cuando motocicletas estaban estacionadas de manera irregular sobre el andén.

La situación terminó en agresiones físicas y daños a los vehículos oficiales.

En video quedó el momento en el que agredieron a un agente de tránsito en Bucaramanga

El episodio tuvo lugar en la calle 30A, en el oriente de Bucaramanga, donde un grupo de agentes de tránsito adelantaba un operativo de control.

Los uniformados procedían a retirar varias motocicletas que invadían la acera, obstaculizando la movilidad de peatones y generando congestión en el sector.

En medio de la diligencia, varias personas se acercaron al lugar con la intención de impedir la acción oficial y recuperar las motocicletas. La tensión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento directo contra los funcionarios.

En las imágenes registradas se observa cómo uno de los agentes fue golpeado en repetidas ocasiones, mientras intentaba cumplir con su labor.

Los agresores eran estudiantes universitarios

Édgar Cordero, vocero del sindicato de tránsito de Bucaramanga, relató que el casco fue lo que evitó que las agresiones generaran lesiones graves:

Es agredido un compañero de nosotros, por fortuna tiene el casco que evita que le cause lesiones.

Las autoridades señalaron que los atacantes serían estudiantes universitarios, información que será verificada en el marco de las investigaciones.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, cuestionó la conducta de los responsables y llamó a la ciudadanía a respetar las normas:

Entonces, si no me gusta lo que el otro piensa, lo agredo, lo afecto. Señores, debemos ser conscientes que si queremos convivir en comunidad tengo que respetar un semáforo en rojo.

Ahora ante esto, la Alcaldía anunció que los operativos de tránsito no se suspenderán. Por el contrario, se intensificarán en el barrio Quinta Dania y en otros sectores donde se ha detectado invasión del espacio público.

