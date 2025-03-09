¿Debajo de un colchón?: así se escondieron los cabecillas detrás del magnicidio de Miguel Uribe

El caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay sigue entregando revelaciones explosivas.

Ahora, un nuevo hallazgo de la Fiscalía pone bajo la lupa al séptimo capturado por el caso: Harold Barragán, alias HB, considerado pieza clave dentro de la organización.

La extracción de su celular permitió acceder a 92 páginas de conversaciones de WhatsApp que destapan la planificación del atentado, los movimientos de la red tras ejecutarlo y la forma como intentaron ocultar a sus cabecillas.

'Plata o plomo': así se coordinó el atentado contra Miguel Uribe

El análisis judicial confirma que los implicados utilizaban un grupo de WhatsApp bautizado con el nombre “Plata o plomo”, desde el cual se coordinó la logística del atentado.

En estas conversaciones, dos días antes del crimen, se hablaba directamente de las armas que serían utilizadas:

Pipe 156: “Tiro a tiro y traumática”

Propietario celular: “Jajjajaja no manito, por este lado solo bebés reales”.

En la fecha del atentado, alias HB y alias Chipi ya tenían marcada la rutina del senador:

Propietario celular: “El trabajo es de cuatro a cuatro y media, llega el paciente”.

¿Qué pasó después del atentado contra Miguel Uribe?

Tras consumarse el ataque, la organización comenzó a fracturarse. Los chats muestran que alias HB notó que Chipi y otros miembros ya no respondían:

Propietario celular: “Pero es que está raro porque llamo a Chipi y no le llegan los mensajes…”.

El documento también deja al descubierto que Barragán estaba vinculado al microtráfico de Tusi, con pruebas de consignaciones bancarias y mensajes en los que relataba cómo preparaba la droga en su propia vivienda.

Incluso, planeaba desplazarse al Caquetá después del atentado para continuar con estas actividades:

Propietario celular: “Póngame cuidado, voy a cocinar hoy porque me toca ir hasta el Caquetá, sangre”.

¿Dónde se escondieron los cabecillas tras el atentado contra Miguel Uribe?

Pero, el temor dentro de la red creció cuando se supo que el menor sicario, capturado por las autoridades, había empezado a colaborar con la Fiscalía, entregando nombres y audios que comprometían a los principales cabecillas:

Propietario celular: “Ya sangre, ya empezó a hablar el chino… empezó a soltar nombres, de Chipi ehh, empezó a soltar audios de cuando el man le decía que eso se tenía que hacer sí o sí”.

Sin embargo, la revelación más escandalosa llegó con la confesión del propio alias HB, quien admitió haber escondido a alias Chipi en su casa, llegando incluso a señalar que lo ocultó debajo de un colchón para impedir que fuera hallado por la Policía:

Propietario celular: “Yo tengo al man acá escondido aquí en mi casa… acá lo estoy escondiendo debajo del colchón, no marica”.

Ahora, este jueves, un juez decidirá si Harold Barragán, séptimo capturado por este magnicidio, es enviado a prisión preventiva mientras avanza el proceso.

La Fiscalía sostiene que las pruebas contra él son determinantes para esclarecer cómo se planeó y ejecutó el asesinato.