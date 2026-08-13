“Joropo con Corazón”: La fiesta llanera se transforma por las víctimas del terremoto

El dolor que embarga a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto ha transformado una de las fiestas más importantes del departamento del Meta.

La edición número 58 del Torneo Internacional del Joropo dará un giro solidario mediante la iniciativa “Joropo con Corazón", liderada por la gobernadora Rafaela Cortés. El objetivo es que la tradicional festividad agrupe la fuerza, el arte y la capacidad de convocatoria de la cultura llanera al servicio de los damnificados y las familias golpeadas por la tragedia.

Alineadas con los tres días de duelo nacional, las autoridades locales decidieron suspender la tradicional cabalgata en Puerto López que se llevaría a cabo el viernes 14 de agosto. En su lugar, el encuentro cultural se convertirá en un centro de acopio y solidaridad que busca movilizar a miles de asistentes, artistas y empresarios en favor de quienes hoy más lo necesitan.

Modificaciones en la agenda y homenaje por las víctimas

Asimismo, la agenda del Torneo ha sido rediseñada para ofrecer espacios de oración y acompañamiento. En el Parque Banderas de Villavicencio se llevará a cabo una eucaristía solemne en memoria de los fallecidos, con especial homenaje a los llaneros Ana Victoria Mejía Osorio y Miguel Ángel Fernández Estrada, víctimas fatales del sismo en Pereira.

“El país está de duelo y desde el Meta queremos acompañarlo con respeto. Nuestro Torneo continúa, pero lo viviremos de una manera distinta: poniendo nuestra cultura, nuestra gente y nuestro corazón al servicio de quienes hoy más nos necesitan”, expresó la gobernadora Rafaela Cortés.

La jornada musical del sábado 15 de agosto reunirá a grandes referentes de la música llanera como Jhon Onofre, Reynaldo Armas, Vitico Castillo, Milena Benites y Wilton Gámez, entre otros, quienes ofrecerán sus voces para enviar un mensaje de aliento, unidad y esperanza a todo el territorio nacional.

¿Cómo donar y a dónde llegarán las ayudas humanitarias?

La solidaridad ciudadana se canalizará a través del Gran Centro de Solidaridad dispuesto en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya. Durante los principales eventos del Torneo, incluyendo el tradicional Joropódromo, la programación artística y los actos de premiación, se recibirán donaciones en especie de alimentos no perecederos y kits de aseo.

Las donaciones recolectadas se sumarán a la campaña nacional “Colombia, un solo corazón”. La próxima semana, la Gobernación del Meta entregará un balance consolidado y enviará una caravana humanitaria cargada con los aportes de los llaneros hacia una de las zonas más afectadas por la catástrofe.