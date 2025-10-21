CANAL RCN
Colombia

Trabajador del Aeropuerto El Dorado murió tras ser atropellado por vehículo de una aerolínea

Según la información preliminar, el empleado fue atropellado por un vehículo perteneciente a la aerolínea mientras cumplía con sus labores.

Motociclistas protestan bloqueando el aeropuerto el Dorado
El Dorado - Foto Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
11:59 a. m.
En las recientes horas, un trágico accidente se registró en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. El incidente cobró la vida de un trabajador de una empresa contratista que prestaba servicios en la terminal aérea.

Trabajador de El Dorado falleció tras ser arrollado por un vehículo

Según la información preliminar, el empleado fue atropellado por un vehículo perteneciente a la aerolínea Avianca mientras cumplía con sus labores.

A través de un comunicado oficial, Avianca lamentó profundamente lo sucedido y expresó su solidaridad con la familia del trabajador en este difícil momento.

La compañía indicó que, tras el accidente, se notificó de inmediato a las autoridades competentes y la persona fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

“Nos entristece profundamente lo sucedido este lunes con un trabajador de una empresa que presta servicios en el Aeropuerto Internacional El Dorado y solidarizamos con su familia en este difícil momento”, se lee en el documento.

Lo que se sabe sobre el hombre que murió arrollado en El Dorado

La aerolínea aseguró además que inició una investigación interna para esclarecer las circunstancias del hecho y reiteró su disposición total para colaborar con las entidades encargadas de la investigación.

“La aerolínea inició una estricta investigación interna para entender lo ocurrido y está en total disposición para suministrar toda la información requerida a las entidades competentes”, añadió Avianca.

Por el momento, las autoridades del aeropuerto y las entidades correspondientes adelantan las diligencias pertinentes para establecer responsabilidades y determinar las causas exactas del accidente.

 

