Trabajadoras sexuales denuncian ser víctimas de extorsiones por parte de bandas criminales en Barranquilla

Desde hace varios meses, los habitantes de la ciudad de Barranquilla y otras regiones del país han venido denunciando que grupos criminales continúan extorsionando a los ciudadanos. Las principales víctimas son comerciantes y transportadores.

Siga leyendo: Autoridades se muestran preocupadas por el aumento de extorsiones en el país

Sin embargo, en los últimos días surgió un nuevo testimonio por parte de las trabajadoras sexuales de la ciudad, quienes aseguran que han sido amedrentadas por integrantes de bandas como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

De acuerdo con la denuncia revelada por parte de La FM y RCN Radio, los extorsionistas le pusieron cuota a las trabajadoras sexuales en barrios como Chiquinquirá y San Roque.

“Aquí vienen tarde en la noche un grupo de personas en moto y le exige que tienen que pagar una cuota para dejarlas trabajar si no pagan no la dejan trabajar”, señaló una de las denunciantes cuya identidad no es relevada por motivos de seguridad.

¿Qué dicen los expertos?

La problemática ya había sido analizada por expertos en seguridad, quienes señalan que las únicas víctimas no son las trabajadoras sexuales, sino que los delincuentes han amenazado a todos los habitantes, incluyendo hasta a vendedores ambulantes.

“Especialmente a población de estrato uno y dos, mujeres trabajadoras sexuales y tinteros. Continúa repitiéndose y se sostiene sectores del centro de Barranquilla en barrios como Chiquinquirá, inclusive las zonas donde se presenta operación de casa del etnocidio están siendo objeto de manera permanente de la presión las mujeres trabajadoras sexuales y una población que va indistintamente en la calle tratando de obtener su sustento”, argumentó Arturo García, experto en seguridad.

Pese a esta grave problemática y a los constantes testimonios de las mujeres en medios y redes sociales, las autoridades no han recibido denuncias formales por extorsión a esta comunidad.