Tragedia de Armero: sobrevivientes recuerdan la dramática noche de 1985

En la noche del 13 de noviembre de 1985, Armero, un municipio del departamento de Tolima, fue borrado del mapa por una avalancha de lodo producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz que causó una de las mayores tragedias naturales en Latinoamérica.

Cuatro décadas después, en el lugar solo se respira nostalgia, tristeza, un silencio cargado de dolor, pero sobre todo respeto por las 25.000 personas que perdieron la vida.

El reporte de la tragedia llegó después de que un piloto sobrevoló esa zona y se percató de que ya Armero no existía, no estaba o, al menos, se encontraba sepultado bajo toneladas de lodo.

La erupción volcánica comenzó a gestarse desde finales de 1984, cuando el volcán empezó a presentar cambios evidentes. "Los que creían y decían, sí, es que yo he visto el volcán siempre muy blanquito y ahora está amarillo, de azufre", recuerdan los sobrevivientes. Sin embargo, nadie imaginaba la magnitud de lo que vendría.

El 13 de noviembre transcurría como un día normal. "Como a las 2:30, 3:00 de la tarde empezó a caer ceniza. Hubo una erupción como a las 3:10 p.m. de la tarde", relatan testigos. La población estaba concentrada en las noticias sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, sin sospechar que su propio destino estaba por cambiar drásticamente.

Las señales de alerta llegaron entrada la noche. "Llegó la noche y uno piensa y espera que el locutor hablaba y decía que estuviéramos pendientes, que estuviéramos tranquilos", recuerda un sobreviviente. Pasadas las 11 de la noche, el terror se desató: "Era un ruido infernal, como cuando una volqueta descarga el viaje de piedra".

Los testimonios describen momentos de pánico absoluto. "Cuando miré era que ya venía la avalancha de un tamaño como de seis metros". Las familias intentaron escapar desesperadamente.

La tragedia separó familias en segundos. "Fui a cerrar la puerta, cuando vi que ese lodo venía, esa cosa negra venía y cogió a mi papá. Lo metió a la pantalla del televisor", cuenta una sobreviviente que nunca volvió a encontrar a su padre.

Durante tres días, miles permanecieron atrapados bajo el lodo. Los gritos de auxilio se escuchaban por todas partes: "Desde esa noche a la una de la mañana las personas pedían auxilio".

La dimensión real de la catástrofe se conoció cuando un piloto sobrevoló la zona. La ciudad había desaparecido completamente del mapa.

"Tuvimos casi siete horas para evacuar Armero si nosotros hubiésemos sabido que caer ceniza y llover arena era la erupción del volcán", señalan quienes cuestionan la respuesta ante las señales del volcán.

Esta tragedia, considerada la más grande por evento natural en Latinoamérica, dejó además miles de desaparecidos y familias sin respuestas. "Hay madres aquí en Guayabal que no saben dónde están sus hijos".