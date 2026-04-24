Tribunal Administrativo suspende intervención de Savia Salud ordenada por la Supersalud

El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó suspender provisionalmente la intervención de la EPS Savia Salud, medida que había sido adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud desde junio de 2023.

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La decisión se fundamenta en la sentencia SU-277 de 2025 de la Corte Constitucional, que fijó reglas vinculantes sobre el debido proceso en las intervenciones forzosas de las EPS.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró el fallo y lo calificó como un triunfo histórico: “Hoy la justicia nos da la razón. Y es histórico. El Tribunal Administrativo acaba de ordenar suspender la intervención ilegal que Petro y su Superintendencia de Salud hicieron sobre Savia Salud desde 2023”, celebró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y lo calificó como "histórico".

Argumentos del Tribunal: falta de motivación suficiente

En el auto, la magistrada ponente Luz Myriam Sánchez Arboleda señaló que la Superintendencia Nacional de Salud no realizó un análisis integral sobre las causas estructurales del déficit financiero de Savia Salud.

El despacho advirtió que “no se advierte que la Superintendencia hubiera realizado un análisis específico, concreto e integral respecto del impacto de la UPC en la estructura de ingresos de la entidad, ni de la incidencia de la insuficiencia o reconocimiento tardío de los Presupuestos Máximos en su situación financiera”.

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El Tribunal concluyó que la intervención se sustentó en indicadores financieros sin valorar si el deterioro patrimonial obedecía a la gestión interna o a deficiencias estructurales del sistema de salud, lo que constituye una vulneración del debido proceso.

Reacciones políticas y próximos pasos

El alcalde Gutiérrez insistió en que la intervención fue arbitraria y con fines políticos: “Se tomaron Savia Salud de manera ilegal, arbitraria y con fines políticos. Para mejorar la salud de los colombianos no había que acabarla”.

Además, cuestionó el nombramiento del exalcalde Daniel Quintero como nuevo superintendente: “Hoy Petro nombra como Superintendente de Salud a un imputado por corrupción. Eso lo dice todo”.

A las reacciones tras la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia se sumó el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón. "Savia Salud pasó de un patrimonio negativo de 570 mil millones de pesos en 2022 a más de 1,5 billones en negativo en 2025. Un deterioro de 264%. La intervención, en vez de mejorarles la salud a mis paisanos, la agravó", aseguró el mandatario en su cuenta de X.