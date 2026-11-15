A 100 días de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, Barranquilla ha materializado su rol como capital alterna del país, marcando un giro significativo en las relaciones entre el Gobierno Nacional y la administración local, tras tres años de distanciamiento durante el mandato de Gustavo Petro.

La descentralización gubernamental durante la campaña presidencial de De la Espriella se ha hecho realidad con la adecuación del Batallón Paraíso como palacio presidencial alterno.

Si bien esta ciudad fue atacada en el gobierno anterior de manera miserable y baja, en este gobierno el Tigre será reivindicada y tendrá su lugar en la patria milagro, como pieza fundamental de ese país que le propongo a Colombia.

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¿Qué ha cambiado en Barranquilla con una sede presidencial?

La cotidianidad de la capital de Atlántico ha experimentado cambios notables desde el 7 de agosto.

Las visitas constantes de ministros y altos funcionarios del Gobierno Nacional, junto con la recepción de delegaciones internacionales y organismos multilaterales, han transformado la dinámica urbana con caravanas y dispositivos de seguridad reforzados.

El restablecimiento de relaciones entre el presidente De la Espriella y el alcalde Alejandro Char ha generado resultados importantes.

Tras tres años de comunicación fría y distante con el gobierno Petro, la normalización de vínculos ha coincidido con un descenso significativo en las cifras de homicidios en la ciudad.

"Barranquilla en efecto sí es la capital alterna porque no es solamente el hecho de que el presidente pase gran parte de su tiempo aquí, sino también que, como hemos visto, se han producido recepciones de importantes delegaciones internacionales, de organismos multilaterales", explicó José Penso, consultor político internacional.

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Los objetivos del presidente De la Espriella en Barranquilla

El Gobierno Nacional ha comprometido su apoyo en dos obras estratégicas para Barranquilla; se trata de la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz y la transformación del Tajamar Occidental de Bocas de Ceniza. Este último proyecto busca convertir a la capital atlanticense en un puerto de altura comparable a Santa Marta, Cartagena o Buenaventura.

La ciudadanía barranquillera mantiene como prioridad la continuidad en la reducción de la violencia. Aunque ya se registró un avance importante en la disminución de homicidios, persiste la expectativa de que desciendan también las cifras de extorsión en la ciudad.