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"Lo van a tumbar": Mhoni Vidente realizó impactante predicción sobre un presidente

¿Qué fue exactamente lo que explicó? Entérese de los detalles aquí.

Foto: captura de pantalla de redes sociales.

Nicolás Forero

noviembre 15 de 2026
07:15 p. m.
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Mhoni Vidente, la reconocida astróloga de origen cubano, se ha caracterizado a lo largo de los años por acertar varios eventos políticos.

En consecuencia, en las últimas semanas volvió a analizar sus cartas y entregó un sorpresivo balance sobre dos presidentes de Europa.

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Mhoni Vidente sorprendió con su predicción sobre la presidencia de Francia

En un diálogo con El Heraldo de México, Mhoni Vidente aseguró que a Emmanuel Macron, el presidente de Francia hasta mayo de 2027, podrían intentar derrocarlo.

"En Francia van a tumbar a Macron totalmente y viene una extrema derecha con Le Pen, que es una de las mujeres que siempre quiso estar, pero no la dejaron", dijo.

"Ese país no es ni de 'derecha' ni de 'izquierda' sino de 'centro', pero ya no quieren ese tipo de Gobierno. Además, eso mismo va a pasar en países como Italia, Albania, Ucrania y varios lugares del mundo entero que están buscando nuevos comienzos", añadió.

Mhoni Vidente volvió a hablar de la presidencia de España: esto dijo

Aparte de su análisis sobre el mandato en Francia, Mhoni Vidente manifestó que, desde su punto de vista, Pedro Sánchez dejaría de estar pronto a cargo de la presidencia de España.

"El orden mundial está galopando completamente", puntualizó la vidente radicada en México.

"El 29 de noviembre harán renunciar a Pedro Sánchez, piden elecciones y va a ganar la 'derecha' o la 'extrema derecha'", concluyó.

¿Qué otras predicciones políticas ha realizado Mhoni Vidente en el último tiempo?

En sus más recientes análisis, Mhoni Vidente ha hecho hincapié en que las ideas de Donald Trump podrían mantenerse en Estados Unidos hasta por 20 años.

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Asimismo, ha indicado que considera que Brasil podría volver a tener elecciones en 2027.

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