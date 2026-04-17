Transmilenio anunció apertura total de una estación, pero otra muy concurrida dejará de operar

La movilidad en Bogotá tendrá un cambio significativo desde el sábado 18 de abril de 2026 con la apertura de la estación temporal Avenida 39 y el cierre definitivo de la estación Calle 45 en la troncal Caracas. La medida, anunciada por Transmilenio, responde al avance de las obras de la primera línea del Metro.

La estación Avenida 39, ubicada entre la diagonal 40 y la calle 37, entrará en operación completa con la habilitación de los vagones 2 y 3 y el acceso norte, ampliando su capacidad para atender a los usuarios que transitaban por la Calle 45.

Cambios en Transmilenio por obras del Metro de Bogotá

El cierre de la estación Calle 45 es una decisión estratégica para permitir la construcción del viaducto del metro sobre la avenida Caracas. Esta intervención hace parte de un plan de reorganización operacional que busca reducir las afectaciones en la movilidad mientras avanzan las obras.

Según información oficial, la apertura de Avenida 39 se integra a una red de estaciones temporales que ya suma seis puntos habilitados en la troncal Caracas, diseñados para garantizar la continuidad del servicio durante la ejecución del proyecto.

Además, autoridades han señalado que estos ajustes forman parte de una coordinación técnica entre Transmilenio y la Empresa Metro de Bogotá, con el objetivo de mantener la conectividad del sistema en uno de los corredores más transitados de la capital.

Rutas y operación en la estación Avenida 39

La estación temporal Avenida 39 iniciará operación con múltiples servicios que conectan con diferentes troncales del sistema, incluyendo Autonorte, Suba, Calle 80, Américas, Caracas Sur, Eje Ambiental, Calle 26 y Carrera Décima.

Entre las rutas habilitadas se encuentran: 6, 8, AF60, BK23, CH15, DJ24, BL18, BJ74 y BH75, lo que permite mantener una cobertura amplia para los usuarios que se movilizan entre el centro y el norte de Bogotá.