Transmilenio fortalece la atención de habitantes de calle en el sistema ¿Cómo ayudar?

Como parte del programa de reducción de formas extremas de exclusión, TransMilenio y la Secretaría de Integración Social fortalecieron sus recorridos permanentes por estaciones y troncales del sistema masivo, en las que se reporta mayor afluencia de población habitante de calle.

Se trata de duplas, que forman gestores psicosociales de TransMilenio y profesionales de la Secretaría, que recorren el sistema en busca de habitantes de calle para presentarles su oferta de servicios de atención médica y acompañamiento psicosocial, al igual que los centros de inclusión y alternativas de alojamiento social.

Además, trabajan en la “prevención de comportamientos inseguros, como cruces indebidos por el carril exclusivo, evasión del pago del pasaje o la despresurización de las puertas de los buses, situaciones que representan riesgos para la integridad de las personas y la operación del sistema”.

De 27 recorridos en 2025 a 31 en lo que va de 2026:

El fortalecimiento del programa ha permitido pasar de 27 recorridos en todo el 2025 a 31 en lo que va del 2026. Las duplas se han concentrado en las troncales Caracas Centro, Sur, Norte, Américas y Carrera 10 y en las estaciones Bicentenario, Hospital San Juan de Dios – Hortúa, Avenida 39, San Bernardo y Calle 22.

“Gracias a este trabajo en territorio, 37 ciudadanos habitantes de calle han aceptado voluntariamente la oferta de servicios sociales del Distrito, avanzando hacia procesos de atención integral y acompañamiento psicosocial”, informó la Secretaría, a través de los canales oficiales de la Alcaldía Mayor.

¿Cómo ayudar a que el Distrito llegue a más habitantes de calle en TransMilenio?

De acuerdo con la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, “con la Secretaría de Integración Social se están abordando integralmente a ciudadanos habitantes de calle y a otros ciudadanos para resolver esta tensión social que está afectando el servicio en nuestro día a día. Si ven a un ciudadano habitante de calle que requiere atención, hay que llamar al 6013206594”.

Las quejas en redes sociales sobre la presencia de habitantes de calle en TransMilenio son cada vez más frecuentes; sin embargo, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, insiste en que los problemas de convivencia entre la población en general y las personas sin hogar deben abordarse desde el cuidado mutuo:

“Estamos ayudando a resolver conflictos entre ciudadanos habitantes de calle y la comunidad en general (…) enviando un mensaje claro: los conflictos se pueden resolver de manera constructiva. Esa es la única forma de apropiarnos de los espacios públicos y fortalecer la convivencia. Así le apostamos a una ciudad más equitativa, con igualdad de oportunidades para todos”.