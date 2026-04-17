Delincuentes se hacen pasar por clientes para robar en restaurantes de Bogotá

Los robos en restaurantes se han convertido en una nueva modalidad delictiva que afecta a comensales en Bogotá, especialmente en zonas comerciales como La Candelaria.

Los delincuentes ingresan a los establecimientos haciéndose pasar por clientes y sustraen pertenencias de las víctimas mientras almuerzan.

Según reportes, los ladrones utilizan una técnica específica: entran al restaurante, observan el menú y escanean el lugar como si fueran comensales regulares.

Una vez identifican sus objetivos, se acercan discretamente a quienes han dejado bolsos, mochilas o computadores en los respaldos de las sillas y sustraen los objetos para salir rápidamente del establecimiento.

La Candelaria, epicentro de la modalidad

La zona de La Candelaria, frecuentada por estudiantes universitarios y trabajadores de oficinas durante el mediodía, se ha convertido en escenario recurrente de estos hurtos.

Las autoridades recomiendan mantener las pertenencias siempre a la vista y, de ser posible, sobre las piernas mientras se consumen alimentos.

Aunque la Secretaría de Seguridad de Bogotá asegura que este tipo de delito se redujo “en un poco más de la mitad en lo que va de este año”, continúan presentándose denuncias que mantienen en alerta a la ciudadanía.

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La reducción estadística contrasta con la percepción de inseguridad que experimentan los bogotanos en diferentes sectores de la ciudad.

Otros hechos de inseguridad y movilidad

Además de los hurtos en restaurantes, se registró un robo de vehículo en el barrio Galán, donde una familia fue asaltada cuando se disponía a abordar su automóvil. Los delincuentes sustrajeron el vehículo, dejando a las víctimas “muy dolidas en su interior”.

Por otra parte, las lluvias de abril han afectado la movilidad en Bogotá y municipios cercanos como Chía y La Calera. La autopista norte presentó inundaciones y algunos niños debieron esperar largas horas antes de llegar a sus viviendas.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los conductores para extremar precauciones, mantener mayor distancia entre vehículos y conducir a velocidad moderada, ya que las vías inundadas ocultan baches y aumentan el riesgo de deslizamiento. El IDEAM advirtió que las precipitaciones continuarán en los próximos días.