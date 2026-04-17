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Los 3 electrodomésticos que más suben la factura de luz en casa

Estos son los tres electrodomésticos que más disparan el consumo de energía en el hogar.

Contadores de energía, medidores
FOTO: @EnelColombia

Noticias RCN

abril 17 de 2026
07:41 a. m.
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El aumento en la factura de energía en los hogares colombianos no siempre responde a un mayor uso evidente. En muchos casos, el consumo se eleva por el funcionamiento constante o ineficiente de ciertos dispositivos.

Según datos del sector energético, los electrodomésticos que más consumen energía pueden representar una parte significativa del gasto mensual, especialmente si no se utilizan correctamente.

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A esto se suma el llamado “consumo fantasma”, un fenómeno que puede incrementar entre un 5 % y un 8 % el valor del recibo, debido a equipos que siguen consumiendo electricidad incluso cuando están apagados o en modo reposo.

¿Cuáles son los electrodomésticos que más suben la factura de luz?

Entre los principales responsables del aumento en el consumo energético está la nevera. Este electrodoméstico funciona las 24 horas del día, lo que implica ciclos constantes de enfriamiento.

Factores como abrir la puerta con frecuencia o ubicarla en espacios calientes obligan al equipo a trabajar más, elevando el consumo.

En segundo lugar aparece la lavadora. Su impacto depende del uso: realizar múltiples ciclos con poca carga o utilizar programas largos incrementa significativamente el gasto. Cada lavado requiere energía para mover el tambor, llenar el equipo y, en algunos casos, calentar el agua.

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La plancha completa el listado. Este aparato demanda altos niveles de energía para generar y mantener calor. Además, cada interrupción durante el planchado obliga a recalentar el equipo, aumentando el consumo.

¿Cómo reducir el consumo eléctrico en casa?

El comportamiento del usuario es determinante. Optimizar el uso de la lavadora con cargas completas, evitar abrir constantemente la nevera y planchar en una sola sesión son prácticas que ayudan a disminuir el gasto.

También es clave elegir electrodomésticos con buena eficiencia energética. Actualmente, estos equipos cuentan con etiquetas que van de la categoría A a la G, siendo A la más eficiente. Esta información permite tomar decisiones de compra más inteligentes.

Por otro lado, reducir el consumo fantasma es fundamental. Desconectar cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no se utilizan puede generar un ahorro importante a largo plazo.

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En un contexto donde la energía representa un gasto relevante en los hogares, adoptar hábitos responsables no solo impacta el bolsillo, sino que también contribuye al uso sostenible de los recursos.

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