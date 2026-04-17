Bandidos mexicanos robaban en Bogotá: engañaban a conductores de app para llevarse sus vehículos

Dos ciudadanos mexicanos fueron capturados en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, tras protagonizar el robo de un vehículo bajo la modalidad de solicitud de servicio por aplicación.

Los detenidos, de 21 y 24 años de edad, enfrentan cargos por hurto, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

Las autoridades confirmaron que ambos ciudadanos serán judicializados en las próximas horas, donde deberán responder ante un juez por los delitos que se les imputan.

Así era como mexicanos robaban en Bogotá

El incidente ocurrió cuando los extranjeros solicitaron un servicio de transporte a través de una plataforma digital. Una vez abordaron el vehículo, amenazaron al conductor con armas de fuego y lo agredieron antes de despojarlo de su carro, un vehículo particular de color rojo.

Gracias a la denuncia y a la activación inmediata del plan candado, la policía logró localizar y capturar a los presuntos delincuentes 10 minutos después del robo.

El sector de Barrios Unidos, donde ocurrió este hecho, ha sido escenario de varios robos en las últimas semanas.

Celular fue clave para capturar a los bandidos mexicanos

El informe de la Policía de Bogotá señala que “gracias a la ubicación del celular y la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, luego de 10 minutos de seguimiento se logró ubicar este automóvil a la altura de la carrera 51 con 71”.

Durante el procedimiento fueron capturados en flagrancia los responsables de este hecho. Asimismo, se les halló en su poder un arma de fuego tipo traumática y munición.

El vehículo fue recuperado y los extranjeros capturados dejados a disposición de la Fiscalía.