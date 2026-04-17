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Violento asalto en Bogotá: cuatro hombres intimidan a pareja y su hijo para robar motos eléctricas

El hecho ocurrió en una zona oscura de la cicloruta, donde los agresores intimidaron a las víctimas y huyeron con los vehículos recién adquiridos

Noticias RCN

abril 17 de 2026
07:35 a. m.
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La inseguridad en Bogotá vuelve a encender las alarmas tras un hecho violento ocurrido en las últimas horas que reflejan el aumento de robos casos de hurto en distintos puntos de la ciudad.

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El caso se presentó el pasado jueves hacia las 7:00 p.m., cuando una pareja de esposos y su hijo de cinco años fueron interceptados mientras se movilizaban en motos eléctricas por la cicloruta de la NQS sobre la calle 17.

Según el testimonio de la víctima, cuatro sujetos los abordaron con armas blancas, intimidándolos y obligándolos a entregar sus vehículos bajo amenazas directas, incluso contra el menor.

La mujer relató que dos de los agresores la amenazaron con cuchillo, mientras que otros dos intimidaron a su esposo colocando un arma en el cuello, lo que generó pánico inmediato. “Temí por la vida de mi hijo”, aseguró.

Las motos, que habían sido adquiridas recientemente tras un esfuerzo económico familiar, fueron robadas, aunque una de ellas logró ser recuperada posteriormente.

Confirman capturas, pero los habrían dejado en libertad

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de dos de los implicados, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que definirá su situación judicial.

Sin embargo, se conoció que estos individuos de nacionalidad extranjera habrían recuperado la libertad, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas judiciales frente a este tipo de delitos.

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