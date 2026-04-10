VIDEO | Capturados falsos habitantes de calle que intentaban robar droguería en Barrios Unidos

La Policía Metropolitana de Bogotá sorprendió en flagrancia a siete personas que, haciéndose pasar por habitantes de calle, ingresaron de manera violenta a una droguería en la localidad de Barrios Unidos.

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Los capturados deberán responder por los delitos de hurto, daño en bien ajeno y violación a domicilio.

Cámaras de seguridad alertaron a la Policía

Según el reporte oficial, “gracias al monitoreo de las cámaras de vigilancia, que observó cómo estos delincuentes sacaban mercancía en vía pública, se permitió a las patrullas de vigilancia en cuestión de minutos ubicar y capturar a estos presuntos delincuentes”.

Los seis extranjeros y un colombiano fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Además, se estableció que varios de ellos tenían anotaciones previas por hurto y tráfico de estupefacientes.

Balance de seguridad en Bogotá

El Teniente Coronel Fabián Beltrán Moreno, comandante de la Estación de Policía Barrios Unidos, destacó que “gracias a la oportuna y efectiva reacción policial, los sujetos fueron capturados en flagrancia y puestos a disposición de la autoridad competente”.

Según el reporte de la Policía Nacional, en lo corrido de 2026, han logrado la captura de más de 9.324 personas por diferentes delitos en Bogotá. Además, se reportó una reducción del 66% en el hurto a comercio, con 1.818 casos menos frente al mismo periodo de 2025.