CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Capturados falsos habitantes de calle que intentaban robar droguería en Barrios Unidos

La Policía estableció que varios de ellos tenían anotaciones previas por hurto y tráfico de estupefacientes.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
06:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Metropolitana de Bogotá sorprendió en flagrancia a siete personas que, haciéndose pasar por habitantes de calle, ingresaron de manera violenta a una droguería en la localidad de Barrios Unidos.

Se levantó el paro en La Calera por el incremento desproporcionado del avalúo catastral
RELACIONADO

Se levantó el paro en La Calera por el incremento desproporcionado del avalúo catastral

Los capturados deberán responder por los delitos de hurto, daño en bien ajeno y violación a domicilio.

Cámaras de seguridad alertaron a la Policía

Según el reporte oficial, “gracias al monitoreo de las cámaras de vigilancia, que observó cómo estos delincuentes sacaban mercancía en vía pública, se permitió a las patrullas de vigilancia en cuestión de minutos ubicar y capturar a estos presuntos delincuentes”.

Gran Feria de Servicios 2026 en Bogotá: pague predial y vehículos con descuento
RELACIONADO

Gran Feria de Servicios 2026 en Bogotá: pague predial y vehículos con descuento

Los seis extranjeros y un colombiano fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Además, se estableció que varios de ellos tenían anotaciones previas por hurto y tráfico de estupefacientes.

Balance de seguridad en Bogotá

El Teniente Coronel Fabián Beltrán Moreno, comandante de la Estación de Policía Barrios Unidos, destacó que “gracias a la oportuna y efectiva reacción policial, los sujetos fueron capturados en flagrancia y puestos a disposición de la autoridad competente”.

Bogotá, Cali y Medellín siguen reportando fallas en la realización de trámites en Cancillería
RELACIONADO

Bogotá, Cali y Medellín siguen reportando fallas en la realización de trámites en Cancillería

Según el reporte de la Policía Nacional, en lo corrido de 2026, han logrado la captura de más de 9.324 personas por diferentes delitos en Bogotá. Además, se reportó una reducción del 66% en el hurto a comercio, con 1.818 casos menos frente al mismo periodo de 2025.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Tribunal ratifica decreto que prohíbe consumo de drogas en espacios públicos de Cali

Santander

Suspenden temporalmente las operaciones en el Aeropuerto Internacional Palonegro: esto se sabe

El Termómetro Político

¿Partido de la U se irá con Paloma Valencia en elecciones presidenciales? Así se definen los partidos

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Santa Fe empató con Peñarol y dejó escapar dos puntos en El Campín: vea los goles

Independiente Santa Fe debutó con empate ante Peñarol en Libertadores: vea las anotaciones.

Nasa

¿A qué hora es el regreso de los astronautas del Artemis II? Detalles de cómo será su llegada

La tripulación de la cápsula Orión enfrentará temperaturas extremas y 25.000 millas por hora en amerizaje del Pacífico.

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 9 de abril de 2026

La casa de los famosos

Definitivo: Colombia eligió al nuevo expulsado de La Casa de los Famosos

Medicamentos

MinSalud afirma que no hay desabastecimiento de medicamentos para tratamientos de salud mental