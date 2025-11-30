Historias de ciudad: la iniciativa con la que habitantes de calle se han convertido en los guías de museos en Bogotá

Ser habitante de calle y disfrutar de las artes no solo es posible, es una realidad, gracias al programa ‘Historias de Ciudad’ de la red de museos del Banco de la República y la Secretaría de Integración Social.

Históricamente, los habitantes de calle han sido excluidos de la escena cultural, pero, desde el 2023, la ciudad ha trabajado en involucrarlos con los museos.

El programa, en el que fortalecen sus habilidades académicas, discursivas y corporales, les permite entender su patrimonio personal y conectarlo con el patrimonio de los museos bogotanos.

Durante un día, se convierten en guías que logran vincular sus historias de ciudad con las historias que, a través de la pintura, fotografía o escultura, cuentan, aunque de forma silenciosa, las obras en exhibición.

La última jornada de ‘Historias de Ciudad’ fue todo un éxito:

Junto a fotografías de la última jornada, la red de museos del banco celebró el cierre de una nueva temporada del “proyecto de habitabilidad en calle ‘Historias de Ciudad’, desarrollado en alianza con la Secretaría de Integración Social. Está dirigido a personas que en su pasado o presente han vivido la condición de habitabilidad en calle, con el propósito de abrir espacios de reflexión sobre las múltiples formas de relacionarse con la ciudad y su patrimonio”.

De acuerdo con la publicación, en este 2025, “como cada año, algunos de los participantes, se convirtieron en mediadores de nuestros museos, y desde lo aprendido y su experiencia de vida, nos contaron sobre obras de la Colección de #ArteBR”.

Según el VIII Censo de Habitantes de Calle, para el 2024, 10.478 personas en condición de habitabilidad en calle fueron registradas en Bogotá; la segunda cifra más alta de los últimos 28 años. En general, son hombres, que sobrepasan los cuarenta años y salieron de sus hogares por problemas de adicción o roces familiares, antes de llegar a la mayoría de edad.

Sin embargo, con iniciativas como ‘Historias de Ciudad’ el sector productivo, el ecosistema de oportunidades está brindando alternativas a la población que ha habitado calle o que está habitando calle, como una de las estrategias más importantes en términos de política pública, porque entender que todos hacemos parte y que todos tenemos experiencias significativas que pueden ser escuchas y replicadas es parte de la estrategia que tenemos en la Secretaria de integración Social para trabajar por la población habitante de calle”, explicó Verónica Castro, subdirectora para la adultez de la Secretaría.