Bogotá incorpora una nueva generación de buses eléctricos con operación dual

Bogotá ya supera los 1.500 buses eléctricos y acaba de incorporar 50 buses articulados duales 100% eléctricos; vehículos diseñados para operar tanto en las troncales de Transmilenio como en las vías de tráfico mixto.

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La característica principal de estos nuevos buses es su capacidad para cumplir funciones que tradicionalmente corresponden a distintos componentes del sistema.

Al contar con puertas en ambos costados, pueden atender a los usuarios en las estaciones y portales de las rutas troncales, pero también circular por vías convencionales y recoger pasajeros en los paraderos del componente zonal.

El impacto de la movilidad eléctrica en el transporte público en Bogotá

Para Diego Torres, experto en transporte y movilidad eléctrica, esta incorporación representa un avance que no se limita al cambio tecnológico de los vehículos.

Bogotá está marcando un hito. No solamente estamos aumentando la flota eléctrica, sino incorporando una tipología de bus que combina la operación por el carril exclusivo de Transmilenio con la posibilidad de circular por vías mixtas y recoger pasajeros en paraderos del componente zonal.

La incorporación de estos 50 buses se suma a un proceso de crecimiento de la flota eléctrica de la ciudad. El plan contempla agregar 900 nuevos buses eléctricos entre 2026 y 2029.

Así funciona la generación eléctrica del transporte público

Además de su capacidad de circulación en diferentes tipos de vías, los nuevos articulados incorporan tecnologías orientadas tanto a la operación como a la experiencia de los pasajeros.

Los vehículos cuentan con sistemas inteligentes de transporte, cámaras de videovigilancia, monitoreo de puntos ciegos, telemetría, espejos digitales, wifi y puertos USB.

De acuerdo con Torres, la transición busca generar efectos que van más allá de la renovación de la flota, al relacionar la movilidad eléctrica con aspectos como la calidad del aire y la reducción del ruido.

Esto no se trata únicamente de cambiar un bus diésel por uno eléctrico. Estamos hablando de mejorar la calidad del aire, reducir el ruido y, al mismo tiempo, ofrecer vehículos más tecnológicos, accesibles y conectados.

Según las estimaciones oficiales mencionadas en la información, cuando estos vehículos estén en operación se evitará la emisión de cerca de 57.478 toneladas de CO₂ cada año, una reducción equivalente, de acuerdo con esa proyección, a retirar de circulación más de 35.000 vehículos particulares.

Los nuevos articulados duales también cuentan con participación de la industria nacional. De los 50 vehículos incorporados, 25 fueron ensamblados en Pereira y otros 25 en Cota, Cundinamarca.

Para Torres, el crecimiento de la movilidad eléctrica plantea ahora nuevos retos para la ciudad, especialmente relacionados con la infraestructura, la capacidad energética y la planeación de la operación.