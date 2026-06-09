TransMilenio refuerza medidas para prevenir el acoso y las violencias contra las mujeres

Transmilenio anunció el fortalecimiento de las medidas para prevenir y atender las violencias basadas en género y el acoso sexual callejero que pueden presentarse en buses, estaciones, portales y otros espacios.

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Transmilenio fortalecerá medidas para prevenir acoso sexual

La estrategia busca que las mujeres puedan movilizarse por la ciudad con mayor seguridad, además de contar con mecanismos de atención y acompañamiento cuando sean víctimas de algún tipo de violencia.

De acuerdo con el último estudio realizado por la entidad, el 23,8 % de las mujeres consultadas aseguró haber sufrido acoso dentro del sistema de transporte.

Ante esta situación, TransMilenio explicó que su estrategia está basada en tres frentes: promover viajes en los que prime el cuidado, impulsar la participación de mujeres en labores que tradicionalmente han sido ocupadas por hombres, como conducción, vigilancia y mecánica, y mejorar las condiciones de seguridad para que las usuarias se sientan protegidas dentro del Sistema.

Una de las principales medidas está relacionada con la capacitación del personal que trabaja en TransMilenio.

Desde el inicio de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, 22.031 conductores y vigilantes han recibido formación para activar el código TM 26, un mecanismo diseñado para responder de manera inmediata ante situaciones de violencia basada en género o acoso sexual.

La intención es que quienes están en primera línea dentro del Sistema sepan cómo actuar frente a estos casos y puedan orientar a las víctimas para activar las rutas correspondientes.

Durante lo que va de 2026, TransMilenio ha atendido 156 casos relacionados con violencias basadas en género y acoso sexual callejero.

Según la entidad, las víctimas reciben orientación para promover la denuncia, primeros auxilios psicológicos y acompañamiento para ser remitidas a la Ruta Púrpura de la Secretaría Distrital de la Mujer.

También buscan identificar a los acosadores

La estrategia no se limita a la capacitación. TransMilenio señaló que también realiza verificaciones tanto en las estaciones y buses como desde su Centro de Control Integrado, con el objetivo de identificar a posibles agresores y retirarlos del Sistema.

Además, se promueve el uso de canales oficiales para reportar estos hechos, entre ellos la Línea Púrpura Distrital y la Línea de Emergencias 123.

La entidad también ha desarrollado los llamados TransMiLabs, espacios de conversación con usuarios que permiten conocer de primera mano las experiencias de quienes utilizan diariamente el transporte público.

Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio, explicó que las acciones buscan combinar prevención, atención y respuesta frente a las diferentes formas de violencia que pueden enfrentar las mujeres durante sus desplazamientos.

La entidad aseguró que continuará trabajando en la capacitación de sus colaboradores, la atención a las víctimas, la identificación de posibles agresores y la creación de nuevos mecanismos que permitan a las usuarias reportar situaciones de acoso o violencia.