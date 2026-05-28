Acoso en Troncal de las Américas: joven denuncia acoso dentro de bus de Transmilenio

Las autoridades revelaron que en promedio cada día siete mujeres denuncian ser víctimas de acoso o abuso en el transporte público. En lo corrido de este año ya se han registrado más de 107.000 casos, una cifra que refleja la magnitud del problema.

El más reciente hecho ocurrió en la Troncal de las Américas, donde una joven denunció haber sido acosada y amenazada por un hombre dentro de un bus articulado. Según su testimonio, el sujeto le dirigió palabras obscenas y la intimidó frente a otros pasajeros que no intervinieron.

Testimonio de la víctima

“Uno siente susto, yo sentí el corazón a mil cuando él me comienza a tocar el cabello y cuando ya me amenaza con abusarme sexualmente. A mí hasta me comenzaron a sudar las manos, me sentí totalmente descompensada”, relató la joven, quien logró bajarse en la estación Banderas tras minutos de horror.

La mujer aseguró que el agresor se subió en la estación Entre Vías y Américas Marsella, y desde ese momento empezó a hostigarla. Pese a que varios usuarios presenciaron la situación, ninguno la ayudó.

Respuesta institucional

La Secretaría de la Mujer asumió el caso y le brinda acompañamiento psicológico. El Distrito recordó que el año pasado 2.837 mujeres recibieron atención tras ser víctimas de abusos y agresiones en el sistema de transporte masivo.

Las autoridades reiteraron que estos hechos son inadmisibles y que se intensificarán las campañas de prevención y denuncia para proteger a las usuarias de Transmilenio.