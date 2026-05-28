CANAL RCN
Colombia Video

Acoso en Troncal de las Américas: joven denuncia acoso dentro de bus de Transmilenio

Según el testimonio de la joven, el sujeto le dirigió palabras obscenas y la intimidó frente a otros pasajeros que no intervinieron.

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
10:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades revelaron que en promedio cada día siete mujeres denuncian ser víctimas de acoso o abuso en el transporte público. En lo corrido de este año ya se han registrado más de 107.000 casos, una cifra que refleja la magnitud del problema.

¡Usuarios de Transmilenio celebran! Tiempo del transbordo podría cambiar y ser más largo
RELACIONADO

¡Usuarios de Transmilenio celebran! Tiempo del transbordo podría cambiar y ser más largo

El más reciente hecho ocurrió en la Troncal de las Américas, donde una joven denunció haber sido acosada y amenazada por un hombre dentro de un bus articulado. Según su testimonio, el sujeto le dirigió palabras obscenas y la intimidó frente a otros pasajeros que no intervinieron.

¡Ojo! Anuncian cambios en el Portal Usme: alimentadores no pararán en estas estaciones
RELACIONADO

¡Ojo! Anuncian cambios en el Portal Usme: alimentadores no pararán en estas estaciones

Testimonio de la víctima

“Uno siente susto, yo sentí el corazón a mil cuando él me comienza a tocar el cabello y cuando ya me amenaza con abusarme sexualmente. A mí hasta me comenzaron a sudar las manos, me sentí totalmente descompensada”, relató la joven, quien logró bajarse en la estación Banderas tras minutos de horror.

VIDEO I Captan a un sujeto intentando ahorcar a un perro en la localidad de Bosa, Bogotá
RELACIONADO

VIDEO I Captan a un sujeto intentando ahorcar a un perro en la localidad de Bosa, Bogotá

La mujer aseguró que el agresor se subió en la estación Entre Vías y Américas Marsella, y desde ese momento empezó a hostigarla. Pese a que varios usuarios presenciaron la situación, ninguno la ayudó.

Respuesta institucional

La Secretaría de la Mujer asumió el caso y le brinda acompañamiento psicológico. El Distrito recordó que el año pasado 2.837 mujeres recibieron atención tras ser víctimas de abusos y agresiones en el sistema de transporte masivo.

Las autoridades reiteraron que estos hechos son inadmisibles y que se intensificarán las campañas de prevención y denuncia para proteger a las usuarias de Transmilenio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaría de Seguridad

Golpe a ‘Los Pinos’: cae red de sicarios y microtráfico en Bogotá

Guaviare

Mindefensa señala que habría menores de edad entre los fallecidos tras combates en El Guaviare

Elecciones presidenciales 2026

Fuerzas militares despliegan 408.000 uniformados para garantizar seguridad en elecciones

Otras Noticias

Cuidado personal

¿Qué es la blefaroplastia y cuándo se recomienda?

El secreto médico para una mirada más joven y descansada. ¿En qué consiste la blefaroplastia?

Neymar

¿Neymar se pierde el Mundial? Médico de Brasil reveló la gravedad de su lesión

La lesión de Neymar tiene en alerta a Brasil de cara al Mundial 2026. El cuerpo médico de la Canarinha confirmó el tiempo de recuperación y puso en duda su debut ante Marruecos.

La casa de los famosos

Exparticipante de La Casa de los Famosos anunció acciones legales contra una compañera de juego

Dólar

Precio del dólar hoy, 28 de mayo, cayó y tocó mínimo de las últimas semanas en Colombia

Roma

Colombiana fue secuestrada y abusada durante tres días en Roma: cinco hombres fueron detenidos