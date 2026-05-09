Hubo cambios en los ocho mejores: Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los partidos de este sábado

La Liga BetPlay Dimayor 2026-II no da tregua y la novena fecha del campeonato regaló una jornada de sábado cargada de emociones, goles y movimientos en la tabla de posiciones.

Con tres compromisos disputados a lo largo del día, el fútbol profesional colombiano dejó un saldo de un triunfo local y dos empates electrizantes que reconfiguraron la disputa tanto en la franja de clasificación a los cuadrangulares como en la tabla del descenso.

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El primer golpe de la jornada sabatina se dio en el estadio La Independencia de Tunja, donde Boyacá Chicó se hizo fuerte en casa y superó 2-0 a Once Caldas. El conjunto 'Ajedrezado' mostró eficacia ofensiva y solidez defensiva para resolver un partido tenso, sumando tres puntos de oro que le permiten tomar un respiro en la tabla de posiciones y cortar la racha del 'Blanco Blanco' de Manizales, equipo que desperdició la oportunidad de afianzarse con mayor comodidad entre los ocho mejores del torneo.

Más tarde, las emociones se trasladaron a la frontera con el choque entre Cúcuta Deportivo y Deportivo Pasto en el estadio General Santander. En un duelo vibrante y de ida y vuelta que terminó 2-2, ambos planteles firmaron tablas en un partido marcado por las constantes alternativas en el marcador, la fricción y varias amonestaciones.

El punto repartido le sirve de poco a la escuadra nariñense en sus aspiraciones de escalar puestos, mientras que el cuadro 'Motilón' rescató una unidad ante su afición en un tramo decisivo del semestre.

Santa Fe durmió ante Fortaleza

El cierre de la jornada de este sábado tuvo lugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá con un apasionante clásico capitalino/regional entre Independiente Santa Fe y Fortaleza CEIF. En un choque repleto de intensidad táctica, roces en mitad de campo y opciones claras en ambas aristas, el marcador final registró un 2-2 que dejó sensaciones agridulces en las dos bancas.

Santa Fe no logró hacer valer su localía por completo para consolidarse en la parte alta, mientras que los 'Atezados' sumaron una unidad valiosa para seguir peleando de cerca la franja de clasificación.

Tras los noventa minutos de cada uno de estos encuentros, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay se mantiene al rojo vivo. América de Cali continúa firme en la parte alta del campeonato custodiando el liderato, escoltado por Independiente Medellín y Deportes Tolima.

Por su parte, la lucha del cuarto al octavo puesto está más apretada que nunca, con escuadras como Atlético Nacional, Millonarios F.C. y Once Caldas defendiendo su lugar ante el asecho de competidores como Santa Fe, Fortaleza y Llaneros F.C.

La novena jornada continuará su desarrollo este domingo con duelos clave que prometen seguir apretando la clasificación en la recta intermedia de la fase del 'todos contra todos'.

Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay

Tiene toda la razón, disculpe el error. Aquí tiene la tabla de posiciones exacta de la imagen, ordenada según los datos oficiales mostrados (Puntos, PJ y Diferencia de Gol):

1. América de Cali: 20 pts (8 PJ | +16)

2. Medellín: 15 pts (6 PJ | +6)

3. Tolima: 13 pts (6 PJ | +3)

4. Atl. Nacional: 12 pts (5 PJ | +8)

5. Millonarios: 11 pts (7 PJ | +3)

6. Llaneros: 11 pts (7 PJ | +1)

7. Santa Fe: 10 pts (7 PJ | +2)

8. Bucaramanga: 10 pts (6 PJ | +2)

9. Once Caldas: 9 pts (7 PJ | +2)

10. Águilas D: 9 pts (5 PJ | +2)

11. Cúcuta: 9 pts (8 PJ | -5)

12. Cali: 8 pts (6 PJ | +2)

13. Fortaleza: 7 pts (8 PJ | -2)

14. Inter Bogotá: 7 pts (7 PJ | -2)

15. Junior: 6 pts (6 PJ | -2)

16. Pereira: 5 pts (5 PJ | -3)

17. Jaguares: 5 pts (7 PJ | -6)

18. Boyacá Chicó: 5 pts (6 PJ | -8)

19. Pasto: 2 pts (8 PJ | -8)

20. Alianza: 2 pts (7 PJ | -10)