Trasladan a 20 peligrosos reclusos desde una cárcel de Barranquilla a Bogotá

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella

ordenó el traslado de 20 reclusos considerados peligrosos desde una cárcel del departamento del Atlántico hacia centros penitenciarios de máxima seguridad en Bogotá, específicamente La Picota y Cómbita.

Trasladan a 20 peligrosos reclusos de Barranquilla a Bogotá

La medida, anunciada tras un consejo de seguridad realizado el domingo pasado, busca desarticular las operaciones criminales que se coordinaban desde prisión. Desde su posesión, el 7 de agosto, el presidente De la Espriella ordenó el traslado de más de 400 presos bajo la premisa de ponerle fin “a la alcahuetería”, en referencia a las comodidades y facilidades que permitían a los reclusos continuar delinquiendo desde los centros penitenciarios.

La primera acción en este sentido se realizó en Medellín, seguida posteriormente por Barranquilla. José Luque, secretario del Interior del departamento del Atlántico, explicó que los 20 trasladados "pretendían seguir delinquiendo desde nuestros centros de reclusión y que ahora pierden cualquier tipo de confort".

“Sí, desde el Atlántico nos complace la decisión del presidente de trasladar a otras regiones del país a estas 20 personas privadas de la libertad que pretendían seguir delinquiendo desde nuestros centros de reclusión. Esto lo vimos en el último consejo de seguridad liderado por el presidente el domingo pasado, donde ya hoy tenemos acciones”, aseguró.

Según Luque, este traslado representa un golpe duro a las estructuras criminales, ya que los reclusos estarán "bajo un esquema de seguridad reforzado, dificultando su capacidad de mantener contacto con las organizaciones criminales".

El funcionario detalló que, dentro de las cárceles del Atlántico, los reclusos tenían acceso a equipos de comunicación satelital, incluyendo antenas Starlink, que utilizaban para coordinar extorsiones, amenazas y homicidios.

“Dentro de las cárceles todo este personal tiene acceso a equipos de comunicación. En cárceles donde no hay buena señal tienen acceso a equipos de comunicación satelital, como en este caso las antenas Starlink. Y todo esto es lo que hemos venido viviendo durante estos últimos años, en los que vemos que se siguen ordenando extorsiones, se sigue amenazando a la gente, se siguen ordenando homicidios. Sobre todo, aquí en el Atlántico, en esta guerra que tenemos entre estructuras criminales, donde sus jefes hoy están privados de la libertad en este tipo de centros penitenciarios, con toda esta libertad y además cuidados por el Estado”, añadió.

Continúan operativos en el Atlántico contra la extorsión

El secretario del Interior explicó que el Atlántico no cuenta con cárceles de máxima seguridad, razón por la cual fue necesario trasladar a los reclusos a centros especializados en Bogotá.

Tras el consejo de seguridad, el presidente De la Espriella ordenó realizar revisiones exhaustivas en los centros penitenciarios, con participación no solo del personal del INPEC sino también de la Policía Nacional.

Estas inspecciones buscan retirar todos los aparatos electrónicos introducidos ilegalmente, así como desmantelar tomacorrientes y redes eléctricas para impedir la carga de celulares y antenas de internet.

Luque confirmó que algunos de los reclusos trasladados, específicamente jefes de las bandas ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, estaban vinculados a procesos de negociación de paz del gobierno anterior.