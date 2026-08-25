Requisas en El Campín ahora estarán a cargo de la Policía Metropolitana de Bogotá

La información fue confirmada por el periodista Juan Felipe Cadavid en el programa radial La FM Más Fútbol. Informó que, según el secretario de Bogotá, el proceso de requisa que antes correspondía al organizador del partido ahora quedará a cargo de la Policía Metropolitana de Bogotá, y agregó que para partidos de clase A es necesaria la presencia de 700 uniformados a las afueras y adentro del estadio.

Los partidos clase A son aquellos que se consideran de alto riesgo debido a la gran cantidad de público que puede estar dentro del estadio o si hay presencia de dos barras muy numerosas que puedan ocasionar desmanes o peleas. Partidos como el que se jugó el pasado 22 de agosto entre Santa Fe y América son considerados de alta complejidad.

Harán una revisión para encontrar armas escondidas dentro del estadio

La medida de contar con más efectivos policiales no será la única que se tome de cara a próximos encuentros. También se confirmó que junto a Sencia, empresa encargada del estadio, harán una revisión exhaustiva de todos los rincones de El Campín para encontrar posibles caletas donde las barras puedan tener escondidas armas, tal como se evidencia en videos difundidos después de la pelea entre barristas de Santa Fe y América.

Con estas medidas, se busca que en los próximos partidos que se disputen en el 'coloso de la 57' no se vuelvan a presentar las lamentables imágenes que se presenciaron el último fin de semana. Un día después de la pelea dentro del estadio, la policía decomisó una gran cantidad de cuchillos y machetes que se encontraban dentro de buses que transportaban a hinchas previo al juego entre Fortaleza y Atlético Nacional.

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Clásico bogotano: el próximo reto de las autoridades

El clásico bogotano entre Santa Fe y Millonarios está programado para el miércoles 2 de septiembre a las 8:25 de la noche, en el que el equipo 'cardenal' oficiará como local. Aunque aún no se hacen oficiales las sanciones que recibirá el club para los siguientes partidos, todo parece indicar que la tribuna sur, donde se ubica la barra popular, no estaría habilitada y, por ende, tampoco se aceptaría público visitante; aun así, no deja de ser un partido clase A, y las autoridades deberán estar preparadas para cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar adentro o en los alrededores del recinto deportivo.