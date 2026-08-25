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Presidente De la Espriella designa a Clara Lucía Sandoval como gerente de Bogotá y pide resultados concretos

El presidente insistió en que no quiere reuniones que terminen en fotos o documentos sin ejecución.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
06:10 p. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes, desde el Palacio de San Carlos, la designación de Clara Lucía Sandoval Moreno como gerente de Bogotá en representación del Gobierno Nacional.

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El mandatario, en compañía del alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, explicó que la funcionaria tendrá la misión de hacer seguimiento permanente a la ejecución de proyectos estratégicos y destrabar las dificultades que se presenten en la capital.

Articulación con el Distrito

De la Espriella destacó la trayectoria de Sandoval, quien ha sido tres veces concejal de Bogotá y coordinadora del plan distrital de desarrollo.

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Según dijo, su conocimiento de la ciudad y de la administración pública será clave para avanzar en temas de infraestructura vial, vivienda, renovación urbana, servicios públicos, desarrollo social y competitividad. “Lo más importante es que desde hoy ponemos en marcha un mecanismo permanente de articulación y seguimiento”, afirmó.

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El presidente insistió en que no quiere reuniones que terminen en fotos o documentos sin ejecución: “Quiero responsables, cronogramas, seguimientos y, por supuesto, lo que más me gusta, resultados. Yo vengo de la empresa privada, y esa es mi visión”.

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