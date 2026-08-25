Presidente De la Espriella designa a Clara Lucía Sandoval como gerente de Bogotá y pide resultados concretos

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes, desde el Palacio de San Carlos, la designación de Clara Lucía Sandoval Moreno como gerente de Bogotá en representación del Gobierno Nacional.

El mandatario, en compañía del alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, explicó que la funcionaria tendrá la misión de hacer seguimiento permanente a la ejecución de proyectos estratégicos y destrabar las dificultades que se presenten en la capital.

Articulación con el Distrito

De la Espriella destacó la trayectoria de Sandoval, quien ha sido tres veces concejal de Bogotá y coordinadora del plan distrital de desarrollo.

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Según dijo, su conocimiento de la ciudad y de la administración pública será clave para avanzar en temas de infraestructura vial, vivienda, renovación urbana, servicios públicos, desarrollo social y competitividad. “Lo más importante es que desde hoy ponemos en marcha un mecanismo permanente de articulación y seguimiento”, afirmó.

El presidente insistió en que no quiere reuniones que terminen en fotos o documentos sin ejecución: “Quiero responsables, cronogramas, seguimientos y, por supuesto, lo que más me gusta, resultados. Yo vengo de la empresa privada, y esa es mi visión”.

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