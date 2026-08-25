Fundación necesita ayudas para transportar a 20 animales rescatados tras el terremoto en Quibdó

El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto sigue dejando víctimas silenciosas ya que miles de animales, en las zonas más golpeadas, se han visto afectados por el derrumbe de sus viviendas o la pérdida de sus sueños en medio de los escombros.

Por esto, misiones humanitarias han viajado a las zonas afectadas con el objetivo de rescatar a los animales que se vieron impactados o que incluso resultaron heridos al quedar sepultados entre los escombros.

Fundación requiere vuelo para transportar animales damnificados

Este ha sido el caso de la Fundación Huellitas Callejeras Barranquilla, quienes viajaron hasta Chocó, epicentro del sismo, para lograr el rescate y rehabilitación de los animales afectados.

Según May, directora de la fundación, las urgencias de estos animales encontrados allí no se han limitado a aquellos directamente afectados por el terremoto ya que las precarias condiciones con las que miles de familias viven en dicho departamento también se han visto reflejadas en sus animales de compañía.

Desde su llegada a la zona, la fundación se ha dedicado a prestar los primeros auxilios a los animales con las condiciones más delicadas de salud al presentar fracturas, desnutrición, entre otras enfermedades. Las ayudas no se han limitado a atender perros y gatos ya que también han encontrado otras especies como conejos, aves, entre otras.

Sin embargo, actualmente la fundación se encuentra necesitando ayudas para lograr el traslado, desde Quibdó a Bogotá, de 20 animales rescatados por medio de un vuelo humanitario. Varios de estos caninos son tan solo cachorros que, desde sus primeros meses de vida, ya presentan serios problemas en sus articulaciones, piel y demás órganos.

Ayuda. 20 animalitos afectados por el terremoto necesitan ser trasladados a Bogotá. No hemos conseguido un vuelo humanitario, asegura la fundación en redes sociales.

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Fundación recolecta ayudas para animales afectados por el terremoto

Así mismo, la fundación informó que en Barranquilla todavía hay un punto de acopio para hacer llegar donaciones en especie hasta el próximo 28 de agosto. Entre los víveres que se necesitan para las mascotas se requiere agua, alimentos para perros y gatos, mantas o cobijas y elementos de higiene para estos.

Para personas se está necesitando alimentos no perecederos como enlatados, arroz, pastas, avena, leche en polvo, entre otros, agua, ropa en buen estado, mantas, cobijas, elementos de higiene personal y medicamentos de uso común.