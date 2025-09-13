Tres capturados por su presunta participación en el homicidio del fiscal Karin Sefair Calderón

Las autoridades lograron la captura de tres presuntos participantes del homicidio del fiscal especializado Karin Sefair Calderón, ocurrido el pasado 10 de junio en Fusagasugá. Los delincuentes también estarían vinculados con otros delitos que se encuentran siendo investigados.

Capturan a sujetos vinculados al homicidio de Karin Sefair Calderón

La muerte del fiscal Sefair Calderón generó conmoción en Fusagasugá. Aunque fue trasladado al hospital San Rafael, murió por la gravedad de las heridas. La Alcaldía confirmó que el funcionario no había solicitado acompañamiento oficial el día del retiro de dinero.

Por medio de un operativo simultáneo en la Costa Caribe, la Fiscalía y la Policía lograron la captura de tres presuntos integrantes de la banda delincuencial conocida como “Los Viajeros”.

Se trata de Deiver Jair Rodríguez Burgos, Wilfrido Rafael Arroyo Fernández y Katherine Paola Quiroz Rodríguez, señalados de participar en el homicidio del fiscal especializado Karin Sefair Calderón.

En audiencia, la Fiscalía relató cómo Rodríguez Burgos interceptó a la víctima en un parqueadero, lo golpeó y lo obligó a entregar un maletín con 128 millones de pesos. En medio del forcejeo, le disparó en dos oportunidades.

Su cómplice, Wilfrido Arroyo, lo esperaba en una motocicleta para emprender la huida mientras que Katherin Quiroz habría hecho seguimientos previos al fiscal para alertar sobre sus movimientos.

Según explicó Deicy Jaramillo, Delegada para Seguridad Territorial de la Fiscalía, los implicados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les imputó los delitos de homicidio, hurto calificado, ambas conductas agravadas y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Más delitos relacionados con los implicados

La investigación también vinculó a “Los Viajeros” con al menos 36 casos de fleteo en seis departamentos del país. Los delincuentes se infiltraban en entidades bancarias, escuchaban el sonido de las contadoras de billetes y así identificaban a las víctimas que retiraban altas sumas de dinero.

Con estas capturas, la Fiscalía asegura que avanza en el desmantelamiento de una organización criminal que, bajo la fachada de simples viajeros, dejó un rastro de violencia en varias regiones del país.