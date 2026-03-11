Rescataron a un perrito que golpeaban con tablas y quemaban con cigarrillos: sus dueños eran habitantes de calle

Un nuevo caso de presunto maltrato animal genera indignación en Bogotá. Esta vez, la víctima es Kompa, un perro que habría sido sometido durante un tiempo a constantes agresiones físicas por parte de las personas con las que permanecía en las calles.

La situación fue advertida por un ciudadano que, durante el fin de semana, observó cómo un hombre y una mujer en condición de habitabilidad de calle golpeaban al animal en inmediaciones del estadio El Campín.

El testigo decidió intervenir y llamarles la atención por el comportamiento que tenían con el perro. Sin embargo, ante la reacción de la pareja, decidió solicitar acompañamiento de la Policía para lograr que el animal fuera retirado de ese entorno y recibiera atención.

Lo que encontraron después del rescate resultó aún más preocupante: Kompa tenía diferentes lesiones en su cuerpo, entre ellas quemaduras que, según las denuncias, habrían sido provocadas con cigarrillos.

Habitantes de calle golpeaban y quemaban a un perrito en Bogotá

Tras recibir el reporte ciudadano, las autoridades iniciaron la búsqueda del perro y lograron ubicarlo en la calle 63 de Bogotá.

Posteriormente, el animal fue trasladado al CAI de San Luis, donde ciudadanos animalistas se hicieron cargo de él y decidieron ponerle el nombre de Kompa.

Al revisar sus condiciones físicas, encontraron señales de posibles agresiones reiteradas. El perro presentaba quemaduras, cortes, laceraciones y heridas distribuidas por diferentes partes de su cuerpo.

De acuerdo con la información conocida, entre las formas de maltrato denunciadas estaba el uso de una tabla para golpearlo y castigarlo.

Ciudadanos denuncian que utilizaban al perro para pedir dinero

Otro de los aspectos que generó preocupación entre los ciudadanos tiene que ver con las denuncias sobre el uso del animal para solicitar dinero en espacios públicos.

Según los testimonios recopilados por la comunidad, algunas personas reconocían a la pareja porque acostumbraba ubicarse afuera de supermercados para pedir ayuda económica, supuestamente destinada al sostenimiento del perro.

Sin embargo, las condiciones en las que fue encontrado Kompa despertaron cuestionamientos sobre el cuidado que realmente recibía y sobre el destino de los recursos que, según esas denuncias, conseguían utilizando su presencia.

¿Qué pasará con Kompa, el perrito que era maltratado por habitantes de calle en Bogotá?

Después de ser retirado del lugar donde permanecía, Kompa quedó bajo el cuidado de una rescatista animalista, quien busca brindarle protección y ayudarlo a recuperarse de las lesiones.