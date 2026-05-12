Policía que disparó contra un perro en Rionegro será investigado disciplinariamente

La muerte de un perro tras recibir un disparo por parte de un uniformado de la Policía Nacional ha generado gran indignación, tanto en la comunidad como en las redes sociales, pues las imágenes del hecho fueron captadas en cámara y rápidamente viralizadas entre los internautas.

Ante esto, la Policía de Antioquia se pronunció por lo sucedido al dar a conocer que el uniformado será investigado disciplinariamente para el esclarecimiento de los hechos.

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¿Qué pasó con el perro en Antioquia?

Los hechos ocurridos durante el pasado 11 de mayo, en el centro del municipio de Rionegro, Antioquia, dejaron a un canino muerto durante un procedimiento policial en el que habitantes denunciaron presunto maltrato animal por parte de un reciclador, quien era el aparente dueño de la mascota.

Sin embargo, durante el procedimiento, el animal intentó atacar al uniformado al ser alejado por medio de palos y demás objetos que la comunidad tenía en aquel instante.

Pese a que el perro llevaba puesto su arnés, correa y, al parecer, mordió al policía, el uniformado accionó su arma contra el canino, quien perdió la vida en el hecho.

“Inaceptable semejante acto de violencia contra un animal a manos de un servidor público, de un integrante de la Policía Nacional. Esto no puede ser considerado un acto de defensa propia, es abuso de autoridad, es violencia pura y dura. Le solicitamos de manera inmediata a la Policía iniciar la investigación disciplinaria contra este funcionario”, reveló Andrea Padilla.

Así mismo, la senadora animalista dio a conocer que, en cuanto a la ley penal, Alegato Juristas instaurará la denuncia correspondiente para que el funcionario sea procesado bajo la ley Ángel por el delito de muerte agravado al ser un hecho cometido por un servidor público en espacio público.

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Respuesta de las autoridades

Por su parte, la Policía Nacional dio a conocer que, durante el procedimiento, fue capturado un ciudadano por el presunto delito de violencia contra servidor público al agredir a los funcionarios con un arma cortopunzante tipo machete.

Durante la actuación policial, el animal habría atacado a un ciudadano y al uniformado, quien terminó accionando su arma contra el canino. Por esto, las autoridades manifestaron que se aperturó la investigación disciplinaria para el esclarecimiento de los hechos.

“La Policía Nacional reitera el compromiso permanente con el respeto por la vida y el bienestar de los animales como seres sintientes. Así como el uso diferenciado, racional y proporcionado de la fuerza de conformidad con la ley y los reglamentos internos”, manifestó la autoridad.