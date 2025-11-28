Tribunal niega tutela de Ricardo Roa contra decisión del CNE

El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela presentada por Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente, al concluir que aún cuenta con otras instancias para controvertir la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con esta decisión, el alto tribunal descarta, por ahora, la posibilidad de suspender de inmediato los efectos del fallo que lo responsabiliza por violación de topes electorales y financiación prohibida en la campaña presidencial de 2022.

Investigaciones en curso y sanciones del CNE

La determinación coincide con un panorama judicial que avanza en distintos frentes. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que la Fiscalía adelanta dos líneas de investigación relacionadas con la campaña del Pacto Histórico: una por la posible entrada de dineros de organizaciones al margen de la ley y otra por presuntas violaciones de topes electorales. Además, el ente acusador evalúa actuaciones de Roa en su rol de presidente de Ecopetrol dentro de estas indagaciones.

El CNE sancionó este 27 de noviembre a la campaña Petro Presidente tras una votación de 6-3 en Sala Plena. La resolución impone multas millonarias a Roa, a la tesorera Lucy Mogollón y a la auditora Mary Lucy Soto, y también involucra a Colombia Humana y a la Unión Patriótica. Entre las irregularidades señaladas por el organismo se encuentran vulneraciones de topes que superan los $2.4 mil millones en primera vuelta y más de $583 millones en segunda vuelta, así como omisiones en reportes y financiación prohibida que suman más de $2.8 mil millones.

El presidente Gustavo Petro no aparece en la resolución por su condición de jefe de Estado, por lo que cualquier investigación sobre su eventual responsabilidad recae en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Antes del fallo del Tribunal, Roa aseguró en X que la decisión del CNE no es definitiva y que acudirá a todos los recursos jurídicos disponibles. Confió en que, tras la reposición que presentará, la sanción sea revocada o se declare la caducidad del proceso.

Con la tutela negada y las investigaciones abiertas, el panorama judicial alrededor de la campaña Petro Presidente continúa en desarrollo y mantiene presión sobre los antiguos directivos y el entorno político del actual gobierno.