Lluvias constantes y una represa en vigilancia: el escenario que alerta a San Pedro del Urabá

Las autoridades del municipio de San Pedro de Urabá, en el departamento de Antioquia, mantienen una alerta preventiva debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días y al estado de la represa del Caimán, ubicada cerca de varias comunidades rurales.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, más de 600 personas se encuentran bajo vigilancia como medida de prevención, teniendo en cuenta la ubicación de las viviendas cercanas al afluente y el incremento del nivel de la represa. Aunque la alcaldía ha indicado que no existe un riesgo inmediato, el seguimiento técnico se mantiene mientras continúen las lluvias.

Desde el sector de Alto Mulato, se evidencian las consecuencias del fuerte invierno, especialmente en el estado de las carreteras rurales, varias de las cuales presentan daños significativos. Estas condiciones han dificultado la movilidad en la zona.

Vigilancia preventiva por el nivel de la represa del Caimán

Las autoridades municipales explicaron que la represa del Caimán es una fuente de la cual la comunidad toma agua, razón por la que se ha intensificado el monitoreo. Marli Ruiz, líder comunitaria, expresó la preocupación de los habitantes al señalar que se trata de una represa que “está a punto de ser colapsada”, haciendo un llamado a que la situación no llegue a agravarse.

El seguimiento se concentra principalmente en el sector donde habitan alrededor de 600 personas, consideradas población vulnerable ante cualquier eventualidad relacionada con el comportamiento del afluente. Pese a ello, las autoridades reiteraron que no se han ordenado evacuaciones hasta el momento.

Afectaciones en infraestructura y llamado a la prevención

Las lluvias también han provocado daños en infraestructura clave para la comunidad. En el corregimiento de Zapindonga, la corriente se llevó un puente que era utilizado diariamente por cerca de 500 estudiantes de la institución educativa Antonio Nariño, según indicó Hugo Cárdenas, presidente del corregimiento.

Ante este panorama, la administración municipal reiteró el llamado a la prevención y al autocuidado, al tiempo que confirmó que el monitoreo a la represa del Caimán será permanente. Cualquier cambio en el estado de la represa o en el nivel de riesgo será informado de manera inmediata a la comunidad, mientras persistan las lluvias en la región.