Ricardo Roa rompe el silencio sobre sanción del CNE a la campaña ‘Petro Presidente’

El Consejo Nacional Electoral sancionó administrativamente a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de 2022.

Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol. Foto: X de Ricardo Roa @ricroabar

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
11:35 a. m.
El 27 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral anunció que sancionó a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta del Pacto Histórico. Esto, por violaciones en los topes electorales.

Una de las personas con medidas disciplinarias es Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y quien ejerció como gerente de la campaña.

Sanción del CNE por violación de topes en cifras

Una de las personas con medidas disciplinarias es Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y quien ejerció como gerente de la campaña. También fueron sancionados: la tesorera Lucy Aydee Mogollón, la auditora María Lucy Soto Caro, el movimiento Colombia Humana y el partido Unión Patriótica.

De acuerdo con el CNE, la vulneración en la primera vuelta fue de $2.459.568.112. Además, la omisión en el reporte de gastos fue de $2.611.408.603 y el monto de fuentes prohibidas fue de $1.552.834.000.

Ahora bien, en segunda vuelta, la financiación prohibida fue de $556.699.511; la omisión de reporte de gastos fue $1.087.279.494 y la vulneración de topes fue $583.428.989.

En ese orden de ideas, la multa por fuentes prohibidas es de $2.252.379.384 y el valor a devolver por primera vuelta es de $2.447.378.352. Para segunda vuelta, la multa por fuentes prohibidas es $627.600.128 y el valor a devolver es de $597.088.824.

La respuesta de Ricardo Roa

A Roa, Mogollón y Soto los sancionaron por $2.252.379.384 por financiación prohibida y $2.447.378.352 por violar los topes en primera vuelta; $627.600.128 por financiación prohibida y $596.088.824 por violar los topes en segunda vuelta.

Por medio de X, Roa aseguró: “Siempre he creído y confiado en la justicia. Aquí se trata de una decisión administrativa que tiene recursos, a los que acudiremos con todas las herramientas jurídicas pertinentes”.

Además, recordó que la decisión no es definitiva, por lo que está abierta la posibilidad de demostrar lo contrario. “Confío plenamente en que, luego del recurso de reposición que interpondremos en tiempo, la decisión no podrá ser diferente a absolvernos de todos los cargos o a declarar la caducidad de la decisión”, concluyó.

