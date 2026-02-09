Menor de edad habría participado en el ataque al Batallón de Infantería en Ocaña, Norte de Santander

Un ataque con explosivos contra el Batallón de Infantería número 15 en Ocaña, Norte de Santander, se registró el pasado 6 de febrero, dejando un agresor muerto y un menor de edad herido.

Revelan detalles del ataque al Batallón de Infantería en Ocaña, Norte de Santander

En diálogo con este medio, el coronel Pedro Manuel Santos Chacón, comandante del Batallón de Infantería número 15, explicó que el ataque ocurrió en un punto crítico conocido como "el histórico", donde estaba ubicado un puesto avanzado de combate al mando de un cabo con siete soldados.

“Ven pasar una volqueta, la alerta inmediata del puesto avanzado de combate. Se baja un sujeto del vehículo, en los cuales activa inmediatamente un dispositivo de lanzamiento”, relató el oficial.

Según su versión, la reacción inmediata del puesto de combate resultó en la muerte del agresor que activó el explosivo, quien presuntamente también participó en el ataque a la base militar del Batallón 27 en Aguachica, Cesar.

“En ese momento reacciona el puesto avanzado de combate. Y pues se obtiene como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de este individuo, el cual se presume fue el mismo que atacó la base militar del 27 en Aguachica, Cesar. Posteriormente, ahí va una moto donde el otro individuo también es afectado por los disparos del puesto avanzado de combate. Le afectan una pierna, una mano, pero queda vivo”, añadió.

El menor recibió atención médica primaria de la unidad militar y fue trasladado al hospital de Ocaña, donde se inició el proceso de restablecimiento de derechos y fue entregado al ICBF.

Menor de edad habría participado en el ataque al batallón en Ocaña

Sobre la presunta participación del menor, Santos Chacón señaló la instrumentalización del ELN: “Cuenta la instrumentalización del ELN, que está reclutando menores de edad, los está destruyendo para que ataquen unidades militares, ataquen civiles (…) la función de este individuo era recoger al explosivista, el que iba manejando la volqueta, y posteriormente salir a la huida”.

El comandante también reveló que la conexión con el ataque en Aguachica se estableció mediante reconocimiento facial, fuentes de inteligencia y testimonios de desmovilizados.

“Por reconocimiento de la cara del individuo, por fuentes que nosotros tenemos y por personal desmovilizado de esta estructura, nos han llegado a informar de que ellos estuvieron allá en la base militar del 27. Junto con policía judicial, detectó y analizó cómo fue el medio de lanzamiento y utilizaron exactamente el mismo dispositivo. Ya son como tres entidades de inteligencia que nos están confirmando de que es exactamente el mismo modus operandi”, detalló.