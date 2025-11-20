Consejo de Estado anuló el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional

En horas de la tarde de este 20 de noviembre, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad del acto que nombró a Leopoldo Múnera Ruiz como rector de la Universidad Nacional.

Leopoldo Múnera fue designado como rector el pasado 6 de julio de 2024 cuando el Consejo Superior de la Universidad Nacional destituyó a José Ismael Peña del cargo.

DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 068 del 6 de junio del 2024, la cual contiene la elección del señor Leopoldo Alberto Múnera Ruíz, como rector de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2024-2027.

Las razones por las que anularon el nombramiento de Lepoldo Múnera

El nombramiento de Leopoldo Múnera fue demandado ante el Consejo de Estado por Jorge Alberto Espinosa López quien cuestionó presuntas irregularidades en el nombramiento. Explicó que José Ismael Peña fue designado como rector a partir de un acto administrativo y que, además, su nombramiento fue amparado por una tutela. Por lo tanto, considera que no había lugar para la revocación de la rectoría.

Un año y cuatro meses después, el Consejo de Estado emitió su decisión por estas razones:

Esta judicatura concluye que se acreditaron los reparos de infracción de norma superior y de falta de competencia por parte del Consejo Superior de la Universidad Nacional al adoptar la decisión de corrección de la actuación contenida en la Resolución 067 del 2024, situación que tiene un impacto directo y sustancial en la elección del señor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de dicha institución educativa, por lo que se accederá a las pretensiones de la demanda.

El Consejo de Estado había rechazado la suspensión de Leopoldo Múnera como rector

Al inicio del proceso para deslegitimar el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, tras la destitución "irregular" de José Ismael Peña, los demandantes solicitaron la suspensión del cargo, petición que no fue aceptada por el Consejo de Estado.

Se niega la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Acta de la sesión extraordinaria del 6 de julio de 2024, contentivo de la designación de Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de la Universidad Nacional.