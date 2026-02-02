Leopoldo Múnera renunció a la Universidad Nacional: estas son las razones

Leopoldo Múnera renunció a la Universidad Nacional, luego de que el Consejo de Estado determinara que nunca fue rector de la institución.

Renunció a cualquier posibilidad de asumir la rectoría tras el cuestionado nombramiento. Sus argumentos los comunicó a través de una carta.

La carta de Múnera

El docente comenzó recordando sus más de 40 años en la institución, especialmente en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales: “Fui tejiendo relaciones estrechas con los integrantes de la comunidad universitaria, pertenecientes a diferentes estamentos”.

En su etapa como profesor, durante 16 años orientó monografías, tesis de maestría y actividades de interrelación con sectores. En materia administrativa, fue decano, vicerrector de la sede Bogotá y rector.

Destacó los debates en los que participó, considerando que han sido vitales para la construcción de paz: “En la UNAL comprendí la riqueza del conocimiento académico y la importancia de la diversidad de saberes y sensibilidades artísticas, científicas, profesionales, técnicas y tecnológicas que se cruzan en sus campus”.

El paso de Múnera por la rectoría

La vida cotidiana de cada una de nuestras sedes nos invita a recordar que la igualdad social, entendida como el reconocimiento de las diferencias no jerarquizadas, requiere del acceso universal al bien común del conocimiento, sin ninguna discriminación, y que Colombia está lejos de lograr esa meta colectiva.

También se refirió al impacto social que ha tenido la universidad, siendo fundamental en los cambios del país. “Hemos estructurado un proceso participativo para el debate sobre las reformas de la extensión y los posgrados que está en una etapa de socialización de los borradores, elaborados por las comisiones respectivas, los cuales evidencian la heterogeneidad de sentidos académicos que animan a la comunidad universitaria y la debilidad de una reflexión colectiva y crítica”, declaró.

“Con el propósito de cerrar un ciclo fundamental de mi vida laboral y académica, y empezar otro, vinculado al retiro voluntario, que me permitirá hacer aportes desde una nueva situación institucional, renuncio a mi cargo de profesor, con la satisfacción perenne de seguir siendo parte de la Universidad Nacional de Colombia”, concluyó la carta.