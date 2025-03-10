Primera masacre en Barranquilla tras cese al fuego entre 'Los Costeños' y 'Los Pepes'

En la tarde de este viernes, Barranquilla fue escenario de una masacre que dejó tres personas muertas, en lo que sería el primer hecho de este tipo registrado en la ciudad desde el cese al fuego firmado entre 'Los Costeños' y 'Los Pepes' este jueves 2 de octubre en la cárcel La Picota.

El ataque ocurrió en el barrio Pinar del Río, al sur de la capital del Atlántico, y estaría relacionado con disputas entre ambas bandas delincuenciales.

Según el reporte preliminar de las autoridades, las víctimas se encontraban dentro de una barbería ubicada en el segundo piso de un inmueble cuando fueron sorprendidas por hombres armados que llegaron al lugar en una motocicleta negra.

Los agresores abrieron fuego de manera indiscriminada, causando la muerte inmediata de los tres ciudadanos.

La Policía y la Fiscalía General de la Nación se encuentran en el sitio adelantando las labores de inspección técnica y recolección de pruebas, mientras se inicia la investigación para esclarecer los móviles del crimen y determinar si se trató de un ajuste de cuentas entre estructuras criminales que operan en la zona.

Noticia en desarrollo…