CANAL RCN
Colombia

Cese al fuego entre “Los Costeños” y “Los Pepes” irá hasta el 20 de enero de 2026

Las bandas criminales anunciaron en la cárcel La Picota una prórroga de tregua criminal en Barranquilla y Atlántico.

La Picota: manager Ana del Castillo habló de escándalo
La Picota - Foto: archivo Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
06:30 p. m.
Dos estructuras delictivas que operan en Barranquilla y su área metropolitana, involucradas en actividades de extorsión, tráfico de armas y narcotráfico, decidieron cesar hostilidades mediante un acuerdo firmado en la cárcel La Picota, en Bogotá.

Durante la mañana de este jueves, los dos máximos cabecillas de “Los Costeños” y “Los Pepes”, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno José Palomino Rodríguez, anunciaron un cese de actividades criminales en el territorio hasta el próximo 20 de enero de 2026.

El acuerdo entre ambas bandas delincuenciales se realizó en el marco de un compromiso para los inicios de un proceso de paz urbano con el Gobierno Nacional.

Acuerdo firmado en La Picota busca paz urbana

"Mantener una tregua temporal de homicidios, hurtos, actividades extorsivas, entre otras, en principio hasta el 20 de enero de 2026, como gesto del conflicto. inicial de voluntad de paz y desescalamiento", afirmó Jorge Eliécer Díaz Collazos.

En el centro penitenciario donde permanecen recluidos, los cabecillas firmaron un documento que contempla tres compromisos clave. El objetivo, según lo expresado en el texto, es que “esta voluntad aquí expresada sea inspiración para las fuerzas vivas de la Puerta de Oro y para otros que se animen a transitar por los senderos de la paz posible y la Paz Metropolitana”.

Al término del anuncio oficial, el delegado de la Consejería Comisionada de Paz (CCP) en el Atlántico calificó como “histórico” el acuerdo firmado por dos líderes de estructuras criminales que operan en Barranquilla y su área metropolitana. Según explicó, el pacto es fruto de varios meses de diálogos exploratorios y preparación institucional, que permitieron generar las condiciones necesarias para esta reunión.

El funcionario subrayó que los compromisos adquiridos buscan fortalecer la paz, la seguridad y la convivencia en la región, con el propósito de recuperar la imagen de Barranquilla como una ciudad pacífica y en desarrollo. “Este es un momento que puede abrir nuevas puertas de progreso para esta importante ciudad y región del país”, concluyó.

