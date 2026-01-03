CANAL RCN
"Vamos a manejar el país mientras puede haber una transición segura": Donald Trump sobre futuro de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Estados Unidos va a administrar Venezuela hasta que puedan ofrecer una transición apropiada y legal.

enero 03 de 2026
11:52 a. m.
Durante una rueda de prensa en su residencia en Mar-a-lago, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la caída de Nicolás Maduro y los ataques registrados en la madrugada de este 3 de enero en Caracas.

Aseguró que Estados Unidos administrará Venezuela hasta que "pueda haber una transición segura y moderada", esto luego de confirmar que el número uno del régimen y su esposa, Cilia Flores, son llevados a Nueva York para ser encausados por un juez del distrito sur.

En medio de la conferencia de prensa, Trump se refirió al desarrollo de la operación que concluyó con la captura de Maduro, afirmando que "fue una operación letal" que convierte a Estados Unidos nuevamente en "una nación respetada".

Habían visto otras operaciones embarazosas si piensan en Afganistán o lo que paso en la época de Jimmy Carter (...) Ahora volvemos a ser respetados.

Trump también aprovechó para enaltecer la operación. Dijo que, a pesar de que los efectivos del régimen estaban en alerta, "fueron doblegados muy rápidamente", y añadió que ningún elemento militar estadounidense resultó afectado durante lo sucedido.

¿Habrá un segundo ataque en Caracas?

Tras entregar algunos detalles de la operación, Trump aseguró que no descarta un segundo ataque, de ser necesario, para expulsar al resto de los integrantes del régimen.

Listo para lanzar un segundo y mayor ataque si es necesario.

Además, envió una fuerte advertencia a los funcionarios y militares que acompañaron a Maduro:

Todas las figuras políticas y militares deben entender que lo que le ocurrió a Maduro les puede pasar a ellos.

Finalmente, el mandatario estadounidense reiteró que, con la caída de Maduro, Venezuela vuelve a ser libre.

Así fue el ataque de Estados Unidos en Caracas

Sobre las 2 de la mañana de este 3 de enero, Venezuela se estremeció con fuertes explosiones registradas en el complejo militar Fuerte Tiuna, el aeropuerto de Higuerote del estado Miranda, y varios puntos del sur y el este de Caracas.

En redes sociales se difundieron imágenes de los ataques desde el aíre por parte de aviones Apache y CH-47 de Estados Unidos.

