Colombia despliega la fuerza pública en la frontera con Venezuela tras operación de EE.UU.

El presidente Gustavo Petro en su cuenta de X informó que tras realizarse un consejo de seguridad nacional se ordenó el despliegue de fuerza pública hacia la frontera con Venezuela luego de la operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura y traslado fuera del país de Nicolás Maduro.

"Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 a.m. Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados".

Dijo que la Cancillería colombiana está activa para dar asistencia a los colombianos en Venezuela. "De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes".

El jefe de Estado colombiano también rechazó lo que calificó como una "agresión a la soberanía" del vecino país y pidió ayuda para convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas buscamos ya a quienes quieran ayudarnos a convocar el Consejo. El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y se América Latina Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas".

Estados Unidos realizó operación militar en Venezuela y capturó a Nicolás Maduro

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 Estados Unidos adelantó una operación militar en Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Más tarde, el presidente Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado en un avión junto a su esposa fuera de Venezuela.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", escribió el mandatario estadounidense en la red social Truth.

El anuncio de Trump se produce tras meses de presión militar y económica sobre Maduro y la economía venezolana. El presidente estadounidense dijo en diciembre que lo más "inteligente" sería que Maduro dimitiera y, posteriormente, lanzó que los días en el poder del líder venezolano estaban "contados".