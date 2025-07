“Los momentos más preocupantes pasaron”: UNRGD sobre alerta de tsunami en Colombia

Tras los efectos del poderoso terremoto que sacudió la costa de Rusia, el reporte que había en Malpelo, en Valle del Cauca, una primera ola generaba temor sobre las 10:00 de la noche y 3:00 de la mañana.

Mientras que, en Bahía Málaga, la primera ola se esperaba que llegara con consecuencia del sismo sobre las 12:20 del mediodía.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, explicó el panorama actual, en medio de la alerta naranja que se mantiene.

-Carlos Carrillo: En este momento estamos recibiendo los reportes de los distintos municipios de la costa pacífica. Todos al momento reportan normalidad completa. El Protocolo Nacional de Detección y Alerta de Tsunamis cumplió un papel importante.

Siempre será preferible tener las precauciones debidas. Desde esta madrugada, la Dimar ordenó el cierre de las actividades marítimas. Se les solicitó a los ciudadanos alejarse de las costas.

No hubo durante toda la mañana, y pues aún no hay en este momento actividades pesqueras, ni turísticas, ni comerciales, porque, aunque no ha sucedido de momento nada, debemos manejarlo con la mayor precaución posible.