CANAL RCN
Colombia

¿Tulio Gómez vuelve al ruedo en la política? Buscaría llegar a importante cargo

El dueño de América de Cali no resignaría sus opciones en la política luego de la fallida campaña para ser gobernador del Valle del Cauca.

FOTO: @tulioagomez - X

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
01:45 p. m.
En 2023, Tulio Gómez estuvo haciendo campaña para llegar a la Gobernación del Valle del Cauca en una competencia 'codo a codo' con Dilian Francisca Toro. Sin embargo, el dueño del América de Cali terminó siendo inhabilitado y aunque apareció en el tarjetón, no pudo participar en la contienda electoral.

Sin embargo, todo parece indicar que el empresario no resignaría sus intentos por regresar al panorama político colombiano y ahora se informa que podría ser candidato para el Senado de la República en las próximas elecciones legislativas.

¿Tulio Gómez al Senado?

Así lo confirmó Juan Manuel Galán, director del partido Nuevo Liberalismo y precandidato a la Presidencia de la República, en diálogo con el medio 'Deportes Sin Tapujos' en Cali.

Tulio Gómez será candidato por el Nuevo Liberalismo al Senado de la República, en representación nacional como es el Senado, pero en representación del Valle del Cauca.

Con esta afirmación, quedaría por sentado que Gómez estaría pensando en volver a lanzarse al ruedo político, mientras la situación alrededor del América de Cali pasa por un momento bastante complejo en lo deportivo.

¿Tulio Gómez se va de América de Cali?

De momento, se sigue hablando sobre la posibilidad de una venta de las acciones de América de Cali, sin que aparezca una oferta formal. Sin embargo, desde marzo de 2023, se oficializó que el empresario no hace parte de la junta directiva del club, pues esto es clave para no quedar inhabilitado.

Resta esperar a que el empresario haga un anuncio oficial sobre esta nueva candidatura, esta vez para el Senado de la República. Mientras tanto, es objeto de las protestas de la hinchada de América que exige por la salida de su familia de la institución.

