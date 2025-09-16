CANAL RCN
¿Cuál es el papel de Iago Falque en América de Cali? Hay versión oficial

El exjugador de América de Cali fue visto en el estadio Pascual Guerrero y su nombre empieza a sonar alrededor de decisiones dirigenciales.

Iago Falque América de Cali
FOTO: @AmericadeCali

septiembre 16 de 2025
12:32 p. m.
La crisis de América de Cali se sigue prolongando a causa de los malos resultados deportivos en el actual semestre. El equipo se encuentra en la última posición de la Liga BetPlay y cuenta con un cuerpo técnico que tiene que dirigir desde la tribuna.

Por esta razón, han surgido rumores de prensa y en redes sociales con relación a posibles influencias externas en las directivas de la institución. Ahí es donde aparece el nombre de Iago Falque, exjugador del club y quien ha sido relacionado con supuestos negocios o toma de decisiones.

De Falque se ha hablado de inversiones, de intermediaciones, de consejos y recomendaciones que tienen que ver con los movimientos de América. Ante todas estas versiones, el español entregó su versión sobre su presunta injerencia, así como de su reciente aparición en los palcos del estadio Pascual Guerrero.

¿Qué dijo Iago Falque sobre su rol en América?

En diálogo con 'El Corrillo de Mao', Falque expresó que fue invitado a ver el partido y que su presencia en el estadio solamente obedece al cariño que le tiene al equipo. "Soy un hincha más de América. Me encanta, lo sigo y lo seguiré siempre. Si por eso me van a criticar, que me critiquen".

En cuanto a decisiones como la llegada del técnico Gabriel Raimondi o el fichaje de Andrés Tello, explicó. "Me asociaban con jugadores que había traído porque había jugado con ellos y para nada. Conocí al profe Raimondi porque me entrenó cuando estaba en Torino. Me preguntaron por él y di mi opinión. Todo el resto es especulación".

No tengo poder de decisión ni nadie me consulta nada de las decisiones de América.

Iago Falque y los rumores sobre la venta de América de Cali

Una de las versiones de prensa que tomó más fuerza en las últimas horas, fue un rumor en donde se indicaba tanto que Falque había comprado acciones, como que presuntamente había recibido "un poder" para buscar un inversor extranjero.

Ante esta situación, el jugador español, comentó. "Las cosas que he hablado con Marcela Gómez no tienen nada que ver con la compra del América de Cali. Lo puedo garantizar al 100% (...) Tengo la consciencia muy tranquila. La gente que piense que le hago daño al América, está muy equivocada. Tampoco me beneficio de América. He hecho mi carrera y tengo mis negocios, ninguno de ellos es lucrativo con el América. Eso que quede bien claro".

