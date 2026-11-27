El Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, conocido como Túnel del Toyo, en Antioquia, tiene como meta entrar en funcionamiento en octubre de 2027. Mientras avanzan las obras de la Nueva Vía al Mar, uno de los trabajos pendientes es la instalación de los equipos electromecánicos necesarios para garantizar la operación y seguridad de esta infraestructura.

Este viernes 27 de noviembre de 2026 se conoció un nuevo avance: los trabajos de montaje de estos elementos ya alcanzan el 42 %, después de 105 días de labores. Entre los equipos que comenzaron a instalarse están los ventiladores, fundamentales para mantener las condiciones de ventilación y atender posibles emergencias dentro del túnel.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, compartió imágenes de los trabajos y destacó la instalación de estos dispositivos. Los equipos habían permanecido almacenados durante más de dos años, mientras se resolvían los aspectos necesarios para comenzar su montaje en la infraestructura.

¿Cuándo abriría el Túnel del Toyo y qué falta para su funcionamiento?

La meta anunciada por las autoridades es habilitar el Túnel del Toyo y la Nueva Vía al Mar en octubre de 2027. Sin embargo, para llegar a esa fecha todavía deben completarse los trabajos de instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los sistemas electromecánicos.

El director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Camilo Ostos, señaló que la instalación de los equipos registra un avance del 42 %. La expectativa es terminar la mayor parte de estas labores durante el primer semestre de 2027, de manera que posteriormente puedan adelantarse las pruebas y verificaciones necesarias para su operación.

Entre los elementos que requiere esta infraestructura están los sistemas de ventilación, iluminación, señalización, vigilancia, comunicaciones y protección contra incendios. Estos componentes permiten controlar las condiciones internas del túnel, supervisar el tránsito y responder ante situaciones de emergencia.

El proyecto contempla para el túnel principal y su galería de evacuación 50 ventiladores, 231 cámaras de vigilancia, 130 equipos de señalización y monitoreo del tráfico, siete subestaciones eléctricas y una red contra incendios de 9,7 kilómetros. También incluye 116 hidrantes y 347 dispositivos de comunicación y teléfonos de emergencia.

¿Qué falta por terminar en el Túnel del Toyo?

Uno de los aspectos importantes para entender el estado del proyecto es diferenciar la construcción de la infraestructura física de su equipamiento. El tramo 1, entre Cañasgordas y Giraldo, ya tiene terminada su obra civil, pero todavía necesita completar la instalación de los sistemas que permitirán habilitar el tránsito vehicular.

La distribución de los equipos electromecánicos contempla aproximadamente un 75 % para el tramo 1 y el 25 % restante para el tramo 2. La instalación está a cargo del Invías, mediante el contratista encargado de estos trabajos, CALMA. La inversión reportada para el suministro, montaje y configuración de los equipos ronda los 500.000 millones de pesos.

El inicio de la instalación, en agosto de 2026, marcó el comienzo de una etapa determinante para el proyecto. Los ventiladores que ahora se están montando son especialmente importantes por la longitud del túnel, de aproximadamente 9,7 kilómetros, y por las condiciones de seguridad que requiere una infraestructura subterránea de estas características.