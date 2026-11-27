La cuarta línea del Metro de Bogotá dio un nuevo paso en su proceso de estructuración. Este viernes 27 de noviembre de 2026, la Empresa Metro de Bogotá, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el banco alemán de desarrollo KfW firmaron una carta de intención para financiar la primera etapa de estudios del proyecto.

El acuerdo contempla recursos no reembolsables de hasta 800.000 euros por parte de Alemania, equivalentes a cerca de $8.453 millones para esta fase inicial, según la información divulgada durante el Congreso Nacional de la Infraestructura 2026, que se realiza en Cartagena.

La primera etapa de estudios está prevista entre diciembre de 2026 y septiembre de 2027. Durante ese periodo se adelantarían los prediseños y análisis preliminares para evaluar las condiciones técnicas del corredor, las alternativas de infraestructura y las características que tendría la futura conexión de transporte masivo.

¿Por dónde pasaría la cuarta línea del Metro de Bogotá?

La alternativa preliminar contempla un corredor por la Autopista Norte, entre la calle 100 y el sector de las calles 235 o 245. La iniciativa busca mejorar la conexión del norte de Bogotá y atender los desplazamientos de habitantes de localidades como Suba y Usaquén, además de los viajes desde municipios de la Sabana.

Sin embargo, el trazado todavía no es definitivo y tampoco están aprobadas las estaciones. Entre los aspectos que deberán evaluarse están las condiciones técnicas del recorrido y la posibilidad de combinar tramos subterráneos y a nivel, así como su articulación con la infraestructura existente de TransMilenio.

La estructuración también deberá establecer la demanda potencial de pasajeros, los costos de construcción, las necesidades prediales y las alternativas para financiar las obras. Por ahora, el proyecto se encuentra en una etapa de estudios y no tiene una fecha confirmada de inicio de construcción.

¿Cuánto dinero se necesita para los estudios de la Línea 4 del Metro?

La estructuración integral de la cuarta línea del Metro de Bogotá está calculada en aproximadamente $71.000 millones. Para financiar este proceso se contemplan recursos de diferentes entidades, entre ellos aportes del Gobierno nacional, el Distrito y organismos internacionales.

Además del respaldo de Alemania, se contempla un aporte no reembolsable de 1,9 millones de dólares del Banco Mundial. El Gobierno nacional también habría garantizado el 50 % de los recursos de estructuración mediante el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES).

La expectativa es avanzar durante 2027 con los estudios de factibilidad y finalizar esta etapa en el primer trimestre de 2028. Con esos resultados se podrán establecer con mayor precisión las características técnicas, financieras y operativas de la nueva línea.

El anuncio se suma al respaldo financiero que había comunicado el alcalde Carlos Fernando Galán el 14 de noviembre, cuando informó sobre la cofinanciación nacional de cerca de $34.000 millones para los estudios. La meta del Distrito es completar los recursos necesarios para avanzar en la estructuración del proyecto.