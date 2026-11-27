La cuenta regresiva para conocer en cuánto subirá el salario mínimo 2027 comenzó este viernes 27 de noviembre con la instalación de la mesa de concertación.

Durante la primera sesión, el DANE se encargó de presentar varios indicadores claves a la hora de comprender en qué estado se encuentra la economía del país. Por ejemplo, el crecimiento en este 2026 ha sido del 2.1 %.

Arranca la negociación del salario mínimo 2027

Aunque un dato preocupante es que quienes ganan exactamente un salario mínimo pasaron de 2.3 millones a 1.1 millones de personas. Además, 12.6 millones de personas reciben ingresos inferiores al mínimo en la informalidad.

En la mesa no solo participarán el Gobierno, las centrales obreras y los empresarios, sino que la invitación se extendió a los sectores del servicio doméstico, recicladores, campesinos, repartidores de plataformas digitales, mototaxistas y académicos.

Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, habló con Noticias RCN sobre el desarrollo de la discusión y dejó su opinión frente a cuánto debería subir.

“Es importante proteger el bolsillo de los trabajadores formales que están con un salario mínimo y que tuvieron una pérdida en poder de compra producto de la inflación (con niveles cercanos al 6.3 %). Por otro lado, también tener esa virtud de tampoco generar aumentos que estén muy por encima de la inflación y el crecimiento de la productividad”, aseguró al mencionar que el alza no debe generar barreras.

¿Qué se debe tener en cuenta para el alza?

El economista, además, precisó que el tejido empresarial responde en gran parte a las pequeñas y microempresas. Teniendo en cuenta esto, se debe analizar el salario en aras de que no genere afectaciones en este sector que le aporta una gran parte de productividad al país.

No son solamente las empresas grandes que pueden pagar un aumento; es especialmente la protección del microempresariado y el bolsillo de los trabajadores.

Frente al porcentaje, Mejía recordó la expectativa de la inflación, siendo una cifra que se debe incorporar en la discusión. A esto se suman los indicadores de productividad presentados por el DANE.

“Yo diría que debería estar en el rango entre el 7 % y 8 %, especialmente teniendo en cuenta que ya hubo un aumento muy grande en el 2026 del 23 % y además están los costos de la reforma laboral. Hay que tener cautela”, consideró.